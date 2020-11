Lia Nunziante: una donna per le donne

Oggi giorno con estrema facilità, non appena vediamo una donna prodigarsi per le sue simili, siamo soliti dire: una donna per le donne. Ma quanta accertabilità abbiamo nell’affermarlo? Se parliamo di Lia Nunziante possiamo urlarlo ai quattro venti.

Affermata personal trainer di una provincia salernitana, si occupa delle donne nella propria totalità da otto anni orsono. La sua missione, perché è proprio di questo che parliamo, inizia molti anni fa quando affascinata dal fantastico ma complicato mondo femminile inizia a studiarlo in ogni minimo dettaglio. Il suo non si limita ad un semplice lavoro di trainer, anzi potremo osare col dire che quella è solo la punta dell’iceberg. Strati e strati di ghiaccio ci sono ai suoi piedi dove sinergicamente lavorano più forze unite per un unico obiettivo: il benessere. I suoi studi l’hanno portata e la portano ancora oltre oceano specializzandola nell’allenamento al femminile, fulcro dei suoi stravolgenti risultati. Pensate, molto spesso si stenta a credere che le sue guerriere (le piace chiamarle così) ottengano cambiamenti così eclatanti, quasi surreali.

Lia Nunziante crede fermamente nel potere della mente, tanto è vero che il suo lavoro parte proprio da lì, dal mental-coaching e dall’affiancamento di una figura professionale come quella di una psicologa specializzata nei disturbi alimentari. Mette prima ordine nella testa delle sue donne e poi pensa ai loro corpi. Beh certo, ognuna di loro ha obiettivi fisici ben specifici da voler raggiungere, ma il suo fine ultimo è mirare alla cura della salute.

Come lo si potrebbe fare se non modificando in primis i comportamenti della nostra mente? Lia Nunziante ce lo insegna. Le sue donne cambiano totalmente forma mentis ed ognuna di loro ha ben capito che l’allenamento può solo che essere un piacere per noi, non una costrizione. Nessuna di esse affronta percorsi a breve termine, perché inseriscono l’allenamento nel proprio stile di vita.

Sarà proprio questo il suo segreto? Probabilmente sì. La nostra trainer delle donne, si affianca inoltre alla figura di un nutrizionista che collabora in modo decisivo al raggiungimento di un obiettivo delle ragazze. L’importanza di agire sulla mente delle sue donne è venuta fuori, in modo particolare, nel periodo di lockdown del nostro Covid 19 quando è stata costretta a chiudere la sua attività.

Lia Nunziante non ha abbassato la guardia nemmeno per un secondo, appena ha ricevuto la notizia di chiusura ha lavorato a più di 250 programmi tutti in una notte per non abbandonare le sue ragazze che avrebbero dovuto da quel momento allenarsi a casa.

Ma non è finita qui, sapete? Nel giro di poche ore ha coinvolto donne in tutta Italia con allenamenti in live e senza attrezzi e dopo pochi giorni si contavano quasi 1000 donne on line. Un risultato pazzesco! Lia Nunziante non si spaventa nei momenti di difficoltà e continua a motivare le sue donne che non mollano la presa per alcun motivo al mondo. Ancora oggi molte di loro preferiscono allenarsi a casa, questo grazie ai suoi allenamenti mirati e personalizzati.

I risultati si possono ottenere ovunque, basta volerlo..soprattutto quando capisci che l’allenamento è una medicina per tutto. Un toccasana per il nostro cattivo umore, un momento di evasione da ansie e stress, un curatore della nostra salute. Chi non vorrebbe essere una sua guerriera? Allenati con lei direttamente a casa tua.

Contatti 3408555646 – 089345779

mail lianunziante@icloud.com

Isabel Zolli Promotion Agency

(messaggio privo di attribuzione commerciale)