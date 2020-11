Mattinata, ecco come cambiano le modalità di accesso all’area mercatale

Mattinata, 04 novembre 2020. Contrariamente alla falsa notizia diffusasi nella giornata di ieri, informo che a partire da giovedì 5 novembre, fino a nuove disposizioni, il mercato settimanale del giovedì si terrà regolarmente e seguirà le seguenti prescrizioni:

L’accesso all’area mercatale dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle regole stabilite dalle autorità al fine di contrastare il contagio ed in particolare:

• È fatto obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando contatti e strette di mano;

• È vietata qualsiasi forma di assembramento;

• È fatto obbligo di indossare mascherine o comunque protezioni a copertura di naso e bocca;

• L’accesso sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea, che in ogni caso non potrà superare i 37,5° C;

• La permanenza all’interno dell’area mercatale dovrà essere il più celere possibile.