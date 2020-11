S. Giovanni, stasera a “Chi l’ha visto?” l’appello per Leonardo

San Giovanni Rotondo, 4/11/2020 – Questa sera a “Chi l’ha visto?” l’appello per Leonardo, scomparso dalla provincia di Foggia il 27 ottobre. E’ uscito per una passeggiata in campagna e non è più rientrato a casa. Qualcuno l’ha incontrato?

Leonardo Nardella

Sesso: M

Età: 85 (al momento della scomparsa)

Statura: 160

Occhi: castani

Capelli: brizzolati

Abbigliamento: berretto tipo coppola blu, piumino verde, jeans, stivaletti, zaino blu

Segni particolari: alcuni denti mancanti su arcata superiore e inferiore

Scomparso da: San Giovanni Rotondo (Foggia)

Data della scomparsa: 27/10/2020

Data pubblicazione: 28/10/2020