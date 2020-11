Usa 2020: la sfida Trump-Biden (RISULTATI IN DIRETTA)

(ANSA) Al via la lunga giornata elettorale per le presidenziali americane, con la sfida tra Trump e Biden che si concluderà alla Casa Bianca. Si va verso un’affluenza alle urne da record negli Stati Uniti, la più alta da oltre un secolo. Secondo lo Us Electoral Project dell’Università della Florida, oltre 101 milioni di americani hanno votato già prima dell’Election Day, di cui oltre 65 milioni per posta.

Già scrutinate le schede di un minuscolo villaggio nel New Hampshire che ha votato per primo: 5 voti, tutti per Biden. I risultati elettorali del North Carolina, uno degli swing State cruciali, saranno ritardati di almeno un’ora perché alcuni seggi hanno aperto in ritardo per problemi tecnici. Lo ha deciso il North Carolina State Board of Elections. I risultati erano attesi intorno all’1.30 ora italiana. (ANSA).