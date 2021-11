Antimafia, Morra annuncia “impresentabili” alle amministrative: uno a Manfredonia

Manfredonia (Foggia), 04/11/2021 – “Con riferimento al rinnovo del consiglio comunale del sindaco di Manfredonia, importante cittadina in provincia di Foggia, nei confronti del candidato al consiglio comunale Matteo Troiano, lista “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia” – Gianni Rotice Sindaco, risulta essere stata pronunciata dal Tribunale di Pescara sentenza di condanna divenuta irrevocabilie in data 21 marzo 2015. In forza di tale pronuncia il candidato Troiano è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione, oltre a 8.100 euro di multa, per il reato di riciclaggio continuato e consumato in concorso con altri.

E ricordo che i reati associativi sono considerati ben più gravi dei reati individuali. Il reato è stato commesso tra il 2004 e 2005 pertanto la candidatuira di Matteo Troiano si pone in contrasto con l’art. 10 sia con l’art. 1. Dal casellario giudiziario di Troiano l’incandidabilità non risulta emergere e questo significa che i certificati che sono prodotti non vengono aggiornati. Ma i singolo dovrebbe avere memoria di una condanna definitiva e irrevocabile. A mio avviso la forza politica nel quale è presente dovrebbe subito espellerlo o mantenerlo a debita distanza”.

Lo spiega il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra in un video sui social.