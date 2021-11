Assunzioni ASE Manfredonia: pubblicazione ammessi e inizio Prove Selettive

Manfredonia (Foggia), 04/11/2021 – Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 12 addetti di livello professionale “J” e di n. 5 addetti di livello professionale “1°/B” . pubblicazione ammessi e inizio Prove Selettive. L’amministratore unico Raphael Rossi dichiara: “Ringraziamo ognuna ed ognuno dei candidati, si sono

presentati in 430 per il profilo J, di operatore ecologico e 121 per il profilo 1B, di operatore ecologico con conduzione automezzi patente B”.



Come da avviso di svolgimento delle prove preselettive e pratiche già pubblicato sul sito internet di A.S.E. S.p.A. in data 27 ottobre 2021, si informa che le prove selettive della Selezione Pubblica in oggetto, avranno inizio dal prossimo lunedì 8 novembre 2021 presso il Mercato Ittico di Manfredonia – Lungomare Nazario

Sauro SNC, secondo il seguente calendario:

 Prove preselettive livello J, giorno 8 novembre 2021;

 Prove pratiche livello 1°/B, giorni 10–11–12 novembre 2021.





Gli ammessi a sostenere la prova preselettiva livello J: sono nr. 430. I candidati, sono convocati secondo le indicazioni specificate nell’Avviso già pubblicato sul sito internet di A.S.E. S.p.a, “per cui si rimanda

direttamente al link”: https://www.asemanfredonia.it/wp–content/uploads/2021/11/Convocazione–prove–preselettive–Profilo–J.pdf





Gli ammessi a sostenere la prova pratica livello 1°/B: sono 121. I candidati sono convocati secondo le indicazioni specificate nell’Avviso già pubblicato sul sito internet di A.S.E. S.p.a, “per cui si rimanda direttamente al link”: https://www.asemanfredonia.it/wp–content/uploads/2021/11/Convocazione–prove–pratiche–livello–1B.pdf





Ad ognuno dei candidati ammessi a sostenere le relative prove, verrà comunque inviata una e– mail di informazione e convocazione. Per il piano operativo specifico per lo svolgimento delle prove pratiche profilo professionale livello 1°/B, si rimanda direttamente al link dello stesso: https://www.asemanfredonia.it/wp–content/uploads/2021/11/Piano–operativo–Prove–pratiche–Profilo–1B.pdf





Per i modelli di autodichiarazione Covid che i candidati dovranno presentare per accedere, si rimanda direttamente al link: https://www.asemanfredonia.it/amm–trasparente/autodichiarazione–resa–ai–sensi–degli–articoli–46–e–47–del–dpr–n–

445–2000/



Ulteriori avvisi e convocazioni verranno regolarmente comunicati tramite pubblicazione sul sito di A.S.E. spa di Manfredonia https://www.asemanfredonia.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, a valere di notifica a tutti gli effetti di legge.







ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONVOCAZIONE PROVA PRATICA LIVELLO 1/B



ELENCO CANDIDATI AMMESSI E CONVOCAZIONE PROVA PRESELETTIVA LIVELLO J