Conte a Manfredonia: “Vi sono tornati soldini in tasca del cashbask? Ora l’hanno tolto”

Manfredonia (Foggia), 04/11/2021 – (agenziavista) “Noi siamo quelli del salario minimo. Ci batteremo perchè ci sia una soglia di salario minimo. Non possiamo accettare che ci siano salari 1-5 euro all’ora. Vi sono tornati i soldi del cashback? Ce l’hanno tolto”, così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parlando del cashback nel corso di un comizio a Manfredonia, in provincia di Foggia a sostegno del candidato a sindaco Raffaele Fatone. “In piena pandemia abbiamo fatto ingrassare multinazionali come Amazon facendo acquisti online”.

“Sono orgogliosamente legato al Gargano, a Manfredonia venivo spesso quando vivevo e studiavo tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Una terra straordinaria”. (agenziavista)

“Non escludiamo assolutamente Mario Draghi al Colle”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha risposto alla domanda di un cronista che gli chiedeva se il M5S fosse d’accordo con Giorgetti per Draghi come Presidente della Repubblica . “Ci mancherebbe – ha detto -. In questo momento noi riteniamo che, a tempo debito, si facciano tutte le verifiche e le valutazioni. Adesso è prematuro avventurarsi in previsioni”. E sulla gestione Covid: “Ci dicevano incompetenti…siamo gli incompetenti che hanno gestito una pandemia con misure che ci hanno copiato in tutto il mondo”. (lastampa)