Foggia, processo ‘Decima Bis’ si sdoppia

Foggia, 4 novembre 2021. (Foggia Today) Le decisioni del gup Antonella Cafagna, all’esito dell’udienza-fiume del processo alla mafia foggiana, celebrata nell’aula bunker del Tribunale di Bitonto: il giudice ha respinto due richieste di costituzione parte civile (Associazione Panunzio e Confindustria Puglia). Fissato anche il calendario delle udienze.

Una trentina di imputati hanno optato per il rito abbreviato, il resto dei 43 soggetti coinvolti nel processo ‘Decima Bis’ verrà giudicato con rito ordinario.

Così il gup Antonella Cafagna, all’esito dell’udienza-fiume del processo alla mafia foggiana, celebrata questa mattina, nell’aula bunker del Tribunale di Bitonto. Il giudice si è espresso anche in merito all’ammissibilità delle parti civili.

Delle realtà, enti e associazioni che ne hanno fatto richiesta in fase di udienza preliminare, solo quelle avanzate dell’associazione antimafia ‘Panunzio’ (già costituitasi per ‘DecimAzione’ e altri processi di mafia) e Confindustria Puglia sono state respinte.

Ammesse, invece, le richieste giunte da Regione Puglia, Comune e Provincia di Foggia, Confindustria Foggia, l’associazione ‘Libera’, l’associazione antiracket ‘Fai’, la Fondazione antiusura ‘Buon Samaritano’, Camera di Commercio, Sos Impresa, nonchè quelle di due imprenditori foggiani, tra le parti 26 parti offese individuate nel corso delle indagini.

Il maxi-processo, lo ricordiamo, vede imputati 43 soggetti (il 44esimo è deceduto la scorsa estate) ritenuti gregari o affiliati ai clan mafiosi foggiani. I soggetti sono accusati, a vario titolo, per reati che vanno dall’estorsione all’usura, in alcuni casi gravati dal metodo mafioso.

Il processo alla mafia foggiana, quindi, si sdoppia. Fissate le prossime udienze per il troncone che proseguirà con il rito abbreviato: a inizio dicembre è prevista l’udienza per il rito abbreviato condizionato, mentre a fine gennaio ci saranno le prime discussioni del rito abbreviato. In attesa di definizione, il calendario del filone che verrà trattato con rito ordinario. (Foggia Today)