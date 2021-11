Manfredonia. Furore: “Fatone vera svolta e l’unica alternativa credibile”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 04 novembre 2021. Un parterre importante quello che ha atteso l’arrivo di Giuseppe Conte, ieri a Piazza Stella di Manfredonia, dove è stato collocato il palco per il comizio del candidato sindaco Raffaele Fatone, sostenuto dal movimento 5 stelle e tre liste civiche.

L’assessora pugliese Rosa Barone e l’europarlamentare Mario Furore, Giovanni Caratù e tantissima gente ad attendere l’arrivo di Conte.

Nella more, Mario Furore ha evidenziato l’importanza di sostenere la elezione di Raffaele Fatone alla guida della città di Manfredonia, che rappresenterebbe la vera svolta e l’unica alternativa credibile. Il movimento si starebbe impegnando per migliorare il reddito di cittadinanza, soprattutto in considerazione dell’aumento generalizzato dei prezzi al consumo.

A livello europeo il movimento sarebbe sensibile ai problemi della pesca ed agricoltura, due settori, specie il primo penalizzati dai regolamenti europei, per cui si starebbe discutendo per adottare le migliori soluzioni per tutelare le ragioni dei due settori produttivi, tra i volani dell’economia di Capitanata.

Antonio Castriotta