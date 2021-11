“Miracolo” a Manfredonia: di nuovo funzionanti le fontane di Largo Diomede

Manfredonia (Foggia), 04/11/2021 – “ Ciò che dovrebbe essere la normalità diventa straordinario e una conquista!”. “Le elezioni muovono il paese”. E ancora “Mah, vabbè! Di quale candidato sindaco sarà merito?”.

Sono sono alcuni dei commenti, tra l’ironico e il faceto che si susseguono in queste ore per la riapertura delle fontane in Largo Diomede, che erano state chiuse da anni e di cui alcuni avevano iniziato a perdere memoria. Stamattina hanno ricominciato a funzionare. Tutto rigorosamente sotto le elezioni.