Piercosimo Zino: “Il futuro appartiene ai giovani della città” (video)

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 04 novembre 2021. Nella splendida location della caffetteria “Bramanthe“, nel cuore di Manfredonia, si presenta agli elettori Piercosimo Zino, candidato ad un seggio del consiglio comunale di Manfredonia, nella lista civica “Strada facendo” a sostegno del candidato sindaco Gianni Rotice.

Piercosimo è un venticinquenne, laureato in beni culturali e tra poco anche in storia dell’arte con la passione per l’insegnamento ma soprattutto per l’arte ed i beni culturali di cui Manfredonia è piena.

“Ho scritto la mia tesi, evidenziando, le bellezze di alcune chiese nel cuore di Manfredonia, con dipinti che hanno più di 4 secoli, evidentemente, poco conosciuti perché il nostro patrimonio artistico dovrebbe essere valorizzato e potrebbe creare un flusso turistico annuale.

Piercosimo, ha le idee chiare, il futuro appartiene ai giovani della città e gli piacerebbe impegnarsi in un progetto che pubblicizzi e soprattutto valorizzi il patrimonio artistico culturale della città di Manfredonia.

Antonio Castriotta