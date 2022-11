ASP “Regina Margherita” di Barletta: Mennea presenta interrogazione

Barletta (BT), 4 novembre 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dal consigliere regionale Ruggiero Mennea:

“La ASP “Regina Margherita” di Barletta ha fornito importanti servizi socio-assistenziali e sanitari ad anziani non più autosufficienti impossibilitati a risiedere nel proprio domicilio fino al giorno della sua chiusura nel 2015- dice il consigliere regionale Ruggiero Mennea- “Durante questi 7 anni si sono succeduti Consigli di Amministrazione prima e Commissario Straordinario poi che non sono stati in grado di impedire il default dell’Ente e di consentirne la riapertura. Anzi, il risultato è che attualmente è stata indetta un’asta per la vendita degli arredi presenti nella struttura, conseguenza di procedure esecutive a danno dell’ASP che gli amministratori non sono stati in grado di bloccare.

“Per questo motivo ho presentato un’interrogazione – prosegue Mennea – per chiedere se la Regione intende accertare le responsabilità del Commissario Straordinario che non ha ottemperato al mandato ricevuto dal Presidente Emiliano.

“Ho altresì chiesto se il Presidente Emiliano intende consultare il Sindaco di Barletta al fine di selezionare insieme la migliore professionalità che possa ricoprire la carica di Presidente del C.d.A. dell’ASP “Regina Margherita” nel rispetto dei requisiti richiesti di onorabilità, autonomia e professionalità e se altresì intende intervenire nella gestione finanziaria e nel risanamento dell’Ente stesso al fine di consentirne l’effettiva riapertura e mettere in tal modo fine al disservizio che i cittadini hanno dovuto subire per 7 anni. Ho chiesto, infine, se il Presidente Emiliano intende verificare che i 4 componenti del C.d.A nominati dal Consiglio comunale di Barletta siano in possesso dei requisiti di professionalità richiesti, così come esplicitati nell’avviso pubblico del Comune di Barletta.”

“A proposito di queste nomine – puntualizza il Consigliere Mennea – mi lascia alquanto perplesso la notizia riportata dalla stampa di un “inciucio” tra una parte della maggioranza e il PD relativo alla spartizione delle poltrone del C.d.A. dell’ASP Regina Margherita. Mi chiedo quali interessi possano esserci dietro tali accordi, se fossero veri. Tali cariche, infatti, sono a titolo gratuito e inoltre il nuovo C.d.A. avrà come scopo prioritario – se non unico – quello della riapertura della struttura.”

“Proprio per questo motivo – conclude Mennea – poiché i cittadini di Barletta hanno diritto a poter usufruire di questi fondamentali servizi alla persona, avrò premura di convocare in audizione presso la competente Commissione del Consiglio regionale il nuovo C.d.A., non appena sarà formalizzata la nomina del Presidente, affinchè esponga come intende attuare la gestione economica dell’Ente, come pensa di ripianare la situazione debitoria e in che modo e con quale tempistica ritiene di attuare la riapertura della struttura. Sono e sarò sempre in prima linea nel tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, a partire dalle categorie più deboli, e a vigilare sull’operato di chi si assume responsabilità di gestione di servizi pubblici”.