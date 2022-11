Crosetto contro Conte: “Ha votato 5 decreti e ora dice no alle corse al riarmo”

FOGGIA, 04/11/2022 – (agenzia dire) “In questa piazza hanno promesso di non portare le bandiere dei partiti. Ci sarà però l’intollerabile mancanza di limpidezza di troppi uomini politici. Uomini che hanno votato con consapevolezza e responsabilità in Parlamento cinque decreti per cinque spedizioni di armi all’Ucraina.

E che ora gridano ‘basta armi’. Ecco, questo è drammaticamente triste. Perché nella stessa piazza c’è un pezzo di società civile che la bandiera della pace l’ha sempre sventolata. Davanti a ogni guerra e a qualsiasi governo. E c`è chi, come Conte, ha votato quei cinque decreti e ora dice no a ‘scellerate corse al riarmo’. Questa squallida propaganda politica su un tema così decisivo mi provoca solo tanta rabbia e tanta tristezza”. Queste le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ad Avvenire parlando della manifestazione per la pace di domani. (www.dire.it)