Filippo Castriotta, primo categoria M55 alla 6 ore di Lucera

Hai un momento di meditazione o introspezione? “ Si, di tanto in tanto mi faccio un rosario in compagnia di qualcuno o preghiera da solo per ammazzare il tempo e rilassare la mente ”.

Filippo sembra essere uno che “macina” chilometri con la voglia di allenarsi sempre non solo di corsa a piedi ma anche con lunghe camminate in famiglia e in gruppo.

Cosa dicono di te familiari, amici, colleghi? I miei familiari dicono che sono una forza della natura, poi mia moglie Caterina mi coccola in tutto… seguendomi anche in vari allenamenti di cammino e gare. Gli amici mi riempiono di gioia e attenzioni, in più mi sopportano in tantissimi momenti miei di sfoghi personali, specialmente il mio amico Mimmo, poi insieme abbiamo anche tantissimi momenti di gioia e preghiera vissuti insieme dalle suore di clausura.