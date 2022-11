Giovane scomparsa nel Foggiano: “Ivana Vozi si è allontanata volontariamente”

FOGGIA, 04/11/2022 – Da tre giorni a questa parte, risulta non più reperibile una 21enne di Lucera attivamente ricercata da amici e parenti. Si chiama Ivana Vozi e il suo caso tuttavia viene gestito delle forze dell’ordine, informate con una denuncia della madre fin da mercoledì scorso, come un dichiarato allontanamento volontario sul quale si stanno svolgendo accertamenti più approfonditi, anche perché è madre di un bambino di pochi mesi. Lo riporta Luceraweb.

Per la giovane, quindi, non sono state attivate le procedure previste per le persone scomparse, così come accaduto la scorsa settimana per Vincenzo Valente poi trovato morto cinque giorni dopo la sua sparizione, anche se foto e generalità sono state diramate a tutti i presidi della provincia e alla stessa prefettura. Avvistamenti sono stati segnalati a Foggia e Manfredonia ma finora nessuno di questi si è rivelato attendibile.

Secondo quanto emerge dai numerosi annunci visualizzati sui social, la giovane verserebbe in condizioni psicologiche precarie tali da renderla probabilmente in stato confusionale ed è facilmente riconoscibile per la presenza di vistosi tatuaggi sul braccio e sul petto. La famiglia ha manifestato preoccupazione anche se non sarebbe la prima volta che si registra un comportamento del genere da parte della propria congiunta.