Grande riscontro per il corso organizzato a Foggia dal Centro Regionale Trapianti

Foggia, 4 novembre 2022 – Grande adesione ieri al corso di formazione “Registrare le dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti tramite il sistema CIE”, tenutosi ieri pomeriggio nella sala conferenze della ASL Foggia.

Promosso dal Centro Regionale Trapianti, il corso ha visto la partecipazione di oltre 50 persone, tra addetti degli uffici anagrafe dei Comuni della provincia di Foggia, operatori sanitari e studenti universitari.

Due ore intense, durante le quali i medici della rete regionale trapianti Puglia, Chiara Musajo Somma e Gabriella Ingenito, e la coordinatrice territoriale per la donazione e trapianto della ASL Foggia Carmela Fiore, hanno interagito con l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori sul tema offrendo loro informazioni sulla corretta procedura da seguire per la raccolta delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi.

Di particolare importanza, in tal senso, la presenza degli operatori comunali poiché l’ufficio anagrafe rappresenta uno dei punti principali di adesione alla donazione, che viene espressa al momento del rilascio/rinnovo della carta di identità a partire dal diciottesimo anni di età.

Come esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti?

Esistono cinque modi:

Presso lo sportello per la dichiarazione di volontà della ASL.

Presso lo sportello anagrafe dei Comuni al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità, sia cartacea che elettronica.

Compilando il modulo dell’AIDO – Associazione Italiana Donatori di Organi, tessuti e cellule, se si vuole dichiarare il SI alla donazione.

Compilando le DONORCARD o i TESSERINI con i propri dati, la dichiarazione di volontà e la firma.

Scrivendo un ATTO OLOGRAFO con i propri dati, la dichiarazione di volontà e la firma.

Il principio del silenzio assenso non è ancora pienamente entrato in vigore, in attesa degli adempimenti normativi definitivi, per questo è importante esprimere la propria volontà in vita.

