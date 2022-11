Manfredonia, assegnazione casa popolare: “I pasticci del Sindaco per un pugno di like”

Come denunciato dall’Avvocato Maria Lucia Totaro in una nota inviata alle testate giornalistiche locali, il post del sindaco riporta una ricostruzione non corretta dei fatti. L’immobile, chiarisce la legale, era stato assegnato più di trent’anni fa ai genitori della sua assistita. La madre della signora è deceduta nel mese di aprile di quest’anno e la figlia, dopo il decesso della madre, ha contattato l’ARCA di Capitanata per conoscere le azioni formali da sviluppare per il rilascio dell’immobile. L’avvocato dichiara di aver inviato personalmente tre pec all’ARCA senza ricevere mai risposta. Solamente dopo ulteriori solleciti della signora, l’ARCA ha fissato un appuntamento – in data 2 novembre 2022 – per il rilascio dell’immobile.