Manfredonia, sessantenne trovato morto in casa dai Carabinieri

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/11/2022 – Il cadavere di un uomo di circa 60 anni è stato ritrovato questa sera in un’abitazione di Sciale delle Rondinelle a Manfredonia. Lo riporta Radio Manfredonia Centro.

Da quanto trapela, si tratterebbe di un dramma della solitudine in quanto l’uomo non si faceva vivo ormai da qualche giorno ed è stato ritrovato in casa dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno potuto constatare il decesso dell’uomo.