Meteo Puglia, primo weekend dal sapore invernale: piogge e grandine

FOGGIA, 04/11/2022 – (ilmeteo) Ciclone in atto sull’Italia in queste ore dove l’atmosfera ha subito una vera e propria metamorfosi passando da un contesto di fine estate ad uno prettamente autunnale.

SITUAZIONE ORE 07:00 – In queste ore infatti sono in corso piogge sparse anche sotto forma di rovescio su molte zone del Nord specie in Lombardia, sulla Liguria di Centro–Levante, in Emilia, sul basso Veneto e un po’ su tutto il Friuli Venezia Giulia. Nevicate inoltre sono segnalate sui rilievi alpini lombardi e sui comparti di confine del Triveneto.

Ma il brutto tempo non risparmia nemmeno il Centro del Paese. Al momento sotto osservazione troviamo il Lazio, l’Abruzzo e il distretto centro-meridionale delle Marche. Anche qui si segnalano piogge sparse anche a sfondo temporalesco specie sul lato adriatico.

Rimane in attesa invece il Sud dove l’atmosfera in queste prime ore del mattino risulta ancora tranquilla ed asciutta.

EVOLUZIONE: cosa accadrà nel corso della giornata? Il freddo vortice ciclonico muoverà rapidamente il suo centro motore da Nord verso Sud. Gioco forza il meteo sarà destinato a migliorare su gran parte delle regioni del Nord e nel pomeriggio anche al Centro nonostante resteremo in un contesto atmosferico poco affidabile. Insomma, consigliamo ugualmente di tenere un ombrello a portata di mano.

Andrà invece peggiorando il tempo al Sud e sulla Sardegna dove già nel corso del pomeriggio arriveranno anche qui forti piogge anche a sfondo temporalesco che entro sera colpiranno con maggior veemenza l’area del basso Tirreno e i comparti più occidentali della Sardegna. Su queste zone rovesci anche temporaleschi saranno accompagnati pure da qualche grandinata. Qui il maltempo proseguirà per tutta la serata e la notte, mentre si farà via via sempre più tranquilla l’atmosfera sul resto del Paese.

Notiamo nella mappa allegata centrata proprio nella giornata di Venerdì 4 novembre, le intense e diffuse precipitazioni previste (colore rosa/giallo) specialmente sulle estreme regioni di Nordest e su molte aree del basso comparto tirrenico) Le precipitazioni previste per la giornata di Venerdì 4 Novembre 2022

Da segnalare infine una decisa flessione delle temperature a partire dalle regioni del Centro e del Nord, ma che entro sera avvolgerà anche il resto della Penisola.

Benvenuto Autunno! (ilmeteo)