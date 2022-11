Puglia, si ribalta con l’auto sulla SS16: morta una donna

BARI, 04/11/2022- Schianto mortale sulla Statale 16 a Bari, all’altezza di San Giorgio. A perdere la vita, ieri sera, una donna che, per cause ancora tutte da accertare, si è ribaltata con l’auto sulla quale viaggiava.

L’incidente si è verificato sulla carreggiata in direzione nord. Pare, stando alle prime informazioni, che nello schianto non sia stata coinvolta nessun’altra automobile. Immediati i soccorsi, allertati dagli altri automobilisti in transito. Sul posto un’ambulanza del 118 ma anche polizia locale e vigili del fuoco. Per la donna non c’era più nulla da fare. Inevitabile il rallentamento del traffico, particolarmente intenso in prossimità delle uscite di Triggiano e Torre a Mare. I rilievi sono tutt’ora in corso. (gazzettamezzogiorno)