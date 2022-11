“Ruote nella storia”: arriva a Manfredonia il raduno di auto storiche

MANFREDONIA (FOGGIA), 04/11/2022 – “Vist a l’istanza pervenuta in data 14.10.2022 con la quale il Dr. Pasquale Elia , in qualità di Direttore dell’Automobile Club di Foggia , comunicava lo svolgimento del la manifestazione denominata “ Ruote nella Storia 2022”, prevista per il giorno 13 novem bre 2022 in Piazzale Diomede, con la partecipazione di auto e moto storiche secondo il seguente programma:



– Percorso non agonistico, di carattere ludico, di moto ed auto d’epoca che procederà lungo il seguente itinerario: partenza ore 10.30 via Gargano, via Dante Alighieri, viale Miramare, Piazzale Diomede (sosta vetture); Ripartenza ore 13.00 Lungomare Nazario Sauro, viale Kennedy, ingresso Porto Turistico per pausa pranzo; Ore 16.00 ripartenza Lungomare del Sole, viale Ozita, via David Magister sino all’intersezione con

via G. Di Vittorio, S.P. 5 sino all’innesto con la S.S. 89 in direzione zona industriale, via Niccolò Copernico sino all’intersezione con via Antonio Meucci.

– Esposizione auto e moto d’epoca in Piazzale Diomede, dalle ore 10.30 alle ore 18.00. Ritenuto di dover disciplinare opportunamente la circolazione stradale, al fine di garantire il regolare svolgimento

della suddetta manifestazione;

ORDINA

E’ vietata temporaneamente la circolazione di ogni categoria di veicoli limitatamente al passaggio del corteo dei

partecipanti, il giorno 13 novembre 2022, dalle ore 10.30 alle ore 17.30, nel percorso di seguito indicato:

– via Gargano;

– via Dante Alighieri;

– viale Miramare,

– Piazzale Diomede (sosta vetture);

– Ripartenza ore 13.00 Lungomare Nazario Sauro,

– Viale Kennedy,

– Ingresso Porto Turistico per pausa pranzo;

– Ore 16.00 ripartenza Lungomare del Sole,

– Viale Ozita,

– Via David Magister sino all’intersezione con via G. Di Vittorio,

– S.P. 5 sino all’innesto con la S.S. 89 in direzione zona industriale,

– Via Niccolò Copernico sino all’intersezione con via Antonio Meucci