Scomparsa una 21enne del Foggiano, l’allarme della famiglia

FOGGIA, 04/11/2022 – Si tratta di Ivana Vozi, 21 anni, non si hanno sue notizie dallo scorso 31 ottobre. Dopo il tempestivo allarme lanciato dai familiari, sulla scomparsa della ventunenne indagano i Carabinieri.

La ragazza, originaria di Lucera e madre di un bambino, sarebbe stata vista l’ultima volta la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre a Foggia. In questo ultimo periodo, riferiscono i familiari, era in cura e sotto osservazione per problemi di salute. Al momento della sparizione era sprovvista di documenti, la ragazza sarebbe facilmente riconoscibile da due tatuaggi, sul braccio e sulla gamba. (Fonte: gazzettadisansevero)