Stadio Miramare, Riccardi: “Quando l’indimenticabile Matteo Rucher fece l’impresa”

Manfredonia (Fg), 4 novembre 2022 – Si riporta di seguito una nota diffusa da Angelo Riccardi, già Sindaco di Manfredonia e consigliere politico di Michele Emiliano, dedicata al compianto Matteo Rucher:

Tra le persone care che non ci sono più, mi viene spesso in mente in questi giorni Matteo Rucher, indimenticabile geometra del Comune di Manfredonia.

Il 12 luglio 2001 alle ore 12.55 in qualità di assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Manfredonia depositai a Roma il progetto predisposto da Matteo Rucher. Nella stessa giornata, una copia del progetto venne restituita con il parere favorevole preventivo della Lega della Commissione Federale Impianti Sportivi della F.I.G.C.

I lavori vennero aggiudicati a fine luglio 2001 alla Ditta Coges OmniSport Gruppo Limonta Sport Surfaces di Milano e terminarono a tempo di record i primi giorni di settembre.

Il 6 settembre 2001, con un sopralluogo al Campo Sportivo Miramare del Presidente Commissione Federale Impianti Sportivi FIGC Geom. Enrico Galuppo e del Fiduciario Impianti Sportivi Comitato Interregionale FIGC Ing. Enrico Giovannini, venne omologato il primo manto in erba sintetica realizzato in Italia per gare ufficiali, che consentì domenica 9 settembre 2001 l’utilizzo del campo per la gara di Campionato Nazionale Dilettanti Manfredonia – Altamura e delle attività conseguenti a carattere permanente.

Fu un’impresa epica e di questo il merito fu dell’indimenticato geometra Matteo Rucher, che fece entrare il nostro stadio nei libri di storia. A suggello di quanto fatto e come ricordo per le generazioni future, nonostante l’innata discrezione, lo convinsi ad apporre la sua firma, visibile ancora oggi, sulla facciata esterna dello stadio dalla parte del lungomare, tra vele e delfini.

A Matteo, grande uomo e grande professionista, oggi va il mio affettuoso pensiero.

Angelo Riccardi