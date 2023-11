“Al Gino Lisa ‘briciole’ come contributi rispetto ad altri scali pugliesi, non scherziamo”

(nota stampa) 4 novembre 2023 – “Nella giornata di ieri una redazione giornalistica regionale (la solita) ha reso noto i dati di ottobre dei passeggeri che hanno viaggiato nei tre aeroporti pugliesi evidenziando come per Bari e Brindisi ci sia stato un incremento rispetto al mese di ottobre dell’anno 2022 mentre per Foggia ci sia stata una involuzione rispetto ai numeri estivi, con un flusso pari a 3.550 passeggeri.

Basta dunque prendere i dati ufficiali di settembre (che riportano 5.389) per comprendere che in un solo mese abbiamo perso circa 1.839 passeggeri. Ovviamente non sappiamo quale sia la fonte di tali dati sul mese ottobre, su cui si è basato il servizio giornalistico andato in onda ieri mattina (possiamo solo immaginare che provengano da Aeroporti di Puglia Spa), ma dandolo per attendibile non possiamo non preoccuparci per tale perdita chiaramente legata a due fattori: la riduzione delle tratte (diciamo circa 40 voli in meno) e il mese di ottobre, che certamente non è paragonabile a nessun mese della stagione estiva.

Dei correttivi comunque andrebbero applicati.

Bene portare Torino a tre giorni alla settimana (questo aiuterà sicuramente) ma anche sostenere la prossima stagione invernale con almeno una tratta internazionale potrebbe risollevare questo dato negativo autunnale.

Non abbiamo la presunzione di indicare alla compagnia aerea Lumiwings le possibili tratte internazionali o nazionali ma abbiamo comunque il dovere di preoccuparci e stimolare, chi di dovere, a non disperdere quell’energia positiva che ha caratterizzato il nostro scalo in questi bellissimi mesi estivi.

Un ruolo importante, in questa crescita, lo giocheranno certamente gli abitanti della provincia di Foggia e delle zone limitrofe su cui dovrebbe concentrarsi maggiormente il marketing promozionale. Rendere anche più conveniente l’aeroporto di Foggia aiuterebbe a far risollevare i numeri.

Da tempo ci permettiamo di suggerire alla compagnia di attivare delle convenzioni con le categorie professionali (almeno sulla classe più costosa) e agevolare gli studenti su quella più economica. Potrebbe essere anche una strategia temporanea, anche solo per questi mesi critici, che aiuterebbe certamente a sostenere i numeri della stagione autunnale appena iniziata. Nessuna tragedia, sia chiaro, per tale involuzione prevedibile.

Abbiamo dal mese di ottobre solo due tratte (Milano e Torino) e chiaramente non ci si poteva aspettare che restassero i numeri di agosto e di settembre. In ultimo rimaniamo sempre più perplessi e attoniti che ci sia sempre qualcuno che non aspetta altro che evidenziare come per loro il funzionamento del nostro aeroporto sia soltanto uno spreco di denaro pubblico per la Regione Puglia e per Aeroporti di Puglia Spa e che mantenere tale investimento sia più una dovuta “beneficenza” fatta al territorio di Capitanata che una operazione commercialmente sostenibile.

Ci preme, a questo punto, fare una puntualizzazione, lontana da qualsiasi rivalsa polemica ma vota solo a ricordare, a questi poco attenti e (consentiteci) faziosi soggetti, che se gli attuali due aeroporti commerciali della Regione Puglia si trovano a buoni livelli di operatività questo lo devono esclusivamente al fatto che hanno usufruito, per anni, di ben altre cifre di finanziamento pubblico cioè di soldi di tutti noi cittadini pugliesi; investimenti che hanno determinato chiaramente quei numeri oggi tanto elogiati e che rendono i due scali

commerciali d’interesse nazionale ed internazionale.

Contributi pubblici, elargiti costantemente negli anni, che se messi a confronto con le somme solo recentemente investite sull’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia risultano certamente notevolmente superiori tanto da rendere “briciole” quelle recentemente usate per la riattivazione del nostro scalo e per sostenere l’attuale compagnia in questa fase.

A buon intenditore poche parole.”

Presidente Comitato Vola Gino Lisa

Avv. Maurizio Antonio Gargiulo