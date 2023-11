Blitz nel Foggiano, arrestati gli autori di ventidue furti d’auto

FOGGIA – Alle prime luci dell’alba di sabato 4 novembre, i poliziotti della Squadre Mobili di Ancona e Senigallia, in collaborazione con i loro colleghi di Foggia e Cerignola, hanno condotto un’operazione nei confronti dei presunti responsabili di numerosi furti d’auto.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia nel corso delle indagini, nei mesi scorsi i componenti di un’organizzazione criminale con base in Puglia avrebbero rubato almeno 22 vetture di marca Audi o Volkswagen. Agendo in coppia, i malviventi erano soliti forzare le automobili per poi asportarle mediante l’utilizzo della centralina di un veicolo analogo: ogni volta il mezzo trafugato sarebbe stato trasferito nell’Italia meridionale, con un’auto staffetta a precederlo così da segnalare l’eventuale presenza delle forze dell’ordine.

Il primo colpo sarebbe stato messo a segno a Senigallia nel febbraio scorso. In seguito, i ladri sarebbero entrati in azione sia nelle Marche (a Marotta, Ancona, Gabicce Mare, Altidona, San Benedetto del Tronto, Grottammare) che in altre località del centro-sud (Roma, Riccione, Molfetta, Giulianova, Martinsicuro).

Nella notte del 18 settembre, gli agenti della Squadra mobile di Ancona avevano arrestato in flagrante a Marina di Altidona, nel Fermano, due giovani di 26 e 29 anni, che poco prima avevano rubato una Volkswagen Golf Variant: entrambi erano quindi stati posti agli arresti domiciliari.

A conclusione delle indagini, le forze dell’ordine hanno eseguito sette perquisizioni a carico di altri individui coinvolti nella vicenda, passando inoltre al setaccio anche due immobili di Cerignola adibiti a concessionarie auto. Su disposizione del Tribunale di Ancona, per i due soggetti già finiti ai domiciliari si sono ora aperte le porte del carcere.

Lo riporta senigallianotizie.it.