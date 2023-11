Furti di automobili nelle Marche, banda di cerignolani nel mirino

ANCONA – Dalle prime ore della mattinata, sotto il coordinamento della procura di Ancona, i poliziotti della squadra mobile della questura di Ancona e del commissariato di pubblica sicurezza di Senigallia, in collaborazione con l’ufficio investigativo di Foggia e dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Cerignola, stanno procedendo all’arresto di due cittadini italiani, di origini pugliesi colpiti, da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ancona.

Inoltre, la polizia sta portando avanti 7 perquisizioni anche a carico di altri indagati in merito ai reati di furto aggravato, continuati ed in concorso di numerose auto, portate via nell’hinterland anconetano e province limitrofe.

Lo riporta pugliasera.