Manfredonia. Concordato preventivo in continuità aziendale per la S.I.L.A.C. srl di Manfredonia

Manfredonia – Con atto dell’11 ottobre 2023, è stato dichiarato il Concordato preventivo in continuità aziendale per la Società Per L’industria Latto-casearia S.i.l.a.c. srl di Manfredonia, con sede in Contrada Garzai, frazione di Siponto.

La competenza è naturalmente quella del Tribunale di Foggia, il giudice delegato è la dottoressa Caterina Lazzara, il Commissario Giudiziale il dr. Alberto Camporeale.

Il legislatore è intervenuto a disciplina il concordato con continuità aziendale con il recente d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto l’art. 186 bis l.f., secondo cui viene definito il concordato con continuità aziendale quel piano che “prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione“.