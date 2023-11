PD Manfredonia: “Tenere lontani impresentabili e capitani di sventura”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Si apre una fase nuova per la città. C’è bisogno di reagire come comunità ad una regressione economica e culturale in atto già da tempo e che rischia di portarci ad un punto di non ritorno.

Abbiamo la necessità di mettere in campo uno sforzo straordinario, tenendo lontani impresentabili e capitani di sventura.

E dobbiamo farlo ripartendo da chi con noi ha condiviso gli anni difficili all’opposizione e con cui abbiamo imparato a limare le differenze, che pur ci sono. Una visione di città che guardi lontano ha bisogno di donne e uomini capaci di interpretare i bisogni di questo paese senza cavalcarne le paure”. Lo riporta una nota del Partito Democratico di Manfredonia.