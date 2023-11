San Marco in Lamis, Sandokan: aggredito e salvato da morte certa

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – Sandokan è un cane randagio ed ha tra i 4 e i 5 anni. È un animale fortunato perché c’è sempre stato chi si è preso cura di lui. Da qualche giorno è stato “adottato”, seppur provvisoriamente, da una coppia di San Marco in Lamis dopo essere scampato ad una aggressione mortale ordita da un altro animale (non si è ancora capito se un cane o un cinghiale).

A salvarlo la Clinica Veterinaria Palladino di San Giovanni Rotondo, che lo ha strappato alla morte certa.

Il cane dopo l’aggressione vagava senza meta per le vie della città. È stato notato da una signora del posto, che ogni tanto le dava da mangiare. Subito l’allerta e l’arrivo del vigili urbani. Il quadrupede è stato subito “microcippato” da un Veterinario di San Marco e poi condotto nella clinica Sangiovannese, dove è stato operato più volte e ovviamente rifocillato.

A distanza di settimane dall’accaduto Sandokan (che per il comune da allora si chiama Emilio) si è ripreso. È spaventato, non fa più lo spavaldo, ma è attualmente fuori pericolo. Una storia a lieto fine per lui, che nel frattempo, seppur occasionalmente, ha trovato una famiglia che se ne prende cura.

A cura di Angelo detto Riky sanmarconews.it