“Fuera! Fuera!” è stato il coro di protesta rivolto al corteo di autorità, che ha percorso a piedi la strada d’accesso alla località in rovina, dove sono state già recuperate 72 delle 217 vittime. Solo ieri i cumuli di veicoli, cassonetti e mobili che ostruivano l’accesso alle strade erano stati rimossi dai mezzi militari, permettendo così una parziale liberazione della zona.

Nel frattempo, nuovi allerta meteo per piogge torrenziali minacciano di arrecare ulteriori danni alle comunità già in ginocchio, mentre la popolazione è allo stremo. “Mazón dimisión!” hanno urlato i manifestanti al governatore, accusato di aver ignorato l’allerta meteo per ben 12 ore, avvertendo la popolazione solo alle 20.11 di martedì, quando ormai la tragedia si era già consumata.

La tensione, crescente nei giorni precedenti a causa della stanchezza e della frustrazione per i ritardi degli aiuti, ha raggiunto il culmine oggi con gli insulti rivolti ai monarchi e ai rappresentanti del governo, che si sono presentati sul luogo mentre ai volontari era stato vietato l’accesso per non ostacolare le operazioni di soccorso. “La gente sta morendo e voi venite adesso!” ha gridato una donna, mentre altri hanno esortato a prendere una pala, lanciando buste di fango e bottiglie di plastica.

Le forze dell’ordine hanno improvvisato un cordone di sicurezza per proteggere i membri della famiglia reale, che sono stati accolti da una folla minacciosa. “Il presidente del governo è un cane”, si è sentito urlare, e un uomo ha persino tentato di colpire Sanchez con un bastone. A quel punto, le guardie del corpo, con uno di loro ferito alla testa, hanno attivato il protocollo di sicurezza e hanno rapidamente evacuato il premier, la cui auto è stata danneggiata durante il tumulto.

Re Felipe ha tentato di dialogare con la folla, affermando: “Nessuno era preparato per una catastrofe simile”, mentre il governatore Mazón cercava di stargli vicino. Letizia, colpita al volto da un globo di fango, ha cercato di portare conforto, ma non ha potuto trattenere le lacrime di fronte al dolore della popolazione. Quando una donna le ha detto: “Non è per lei, signora”, la regina ha abbracciato l’anziana in un momento di solidarietà e sconforto. Successivamente, anche i reali hanno lasciato la zona, scortati da polizia e militari.

Il sentimento di abbandono è palpabile nelle comunità lungo la ‘ribera sud’ del Turia, nonostante la presenza di 10.000 militari e altrettante forze di sicurezza. La tensione rischia di sfociare in una rivolta, tanto che la visita programmata a Chiva, un’altra località duramente colpita, è stata annullata. La comitiva si è diretta verso il centro operativo di Valencia, dove Sanchez ha espresso solidarietà, riconoscendo l’angoscia delle persone, ma condannando ogni forma di violenza e sottolineando che il governo rimarrà focalizzato sulla salvaguardia delle vite e sulla ricostruzione. Felipe ha aggiunto che è importante comprendere la rabbia e la frustrazione della popolazione.

Nel frattempo, le piogge sono riprese incessantemente su Paiporta, Chiva, Aldaia, Carcaixent e altri luoghi. Sindaci e Protezione Civile avvertono la popolazione di rifugiarsi ai piani alti degli edifici e di non uscire per nessun motivo, in un incubo che sembra non avere fine.

