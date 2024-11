Foggia. Accolte le proposte di ARCA Capitanata di finanziare lavori di manutenzione straordinaria su immobili del patrimonio dell’Agenzia e su condomini misti mediante le somme rivenienti dalla vendita e dal mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell’Agenzia negli anni dal 2001 al 2023 e pari a € 4.830.698.

Approvata dalla Giunta la localizzazione disposta dall’ARCA Capitanata per effettuare lavori di Manutenzione Straordinaria nel Comune di Foggia e provincia su immobili del patrimonio dell’Agenzia e su condomini misti ammontanti complessivamente a € 4.830.698,06 al fine di migliorare la fruibilità degli alloggi

Approvate in Giunta le modalità di istituzione del Fondo Sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall’ente, nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia. “Il diritto alla casa – spiega il consigliere delegato del presidente Emiliano, Stefano Lacatena – è un diritto alla dignità ed è per questo che la delibera di oggi compie un passo importante verso l’assistenza abitativa: parliamo del provvedimento con cui definiamo le modalità di istituzione del fondo sociale in favore degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il fondo servirà per la corresponsione di un contributo per gli assegnatari che non sono in grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione. Si tratta di un percorso a cui giungiamo dopo una serie di incontri con i rappresentanti delle Arca, delle organizzazioni sindacali di categoria e dei sindacati confederali. Ora, dobbiamo e possiamo procedere speditamente fino alla meta, nella certezza di aver intrapreso una strada giusta perché assicurare il diritto all’abitazione, aiutando le fasce più deboli della popolazione, rende la nostra Regione non solo in linea con la Costituzione, ma anche concretamente vicina ai bisogni delle persone”.

AGRICOLTURA

Approvato in giunta il riconoscimento definitivo Distretto del Cibo “Daunia Rurale”.

Il Programma di Sviluppo del Distretto del Cibo Daunia Rurale parte dalla considerazione che il territorio dell’Alto Tavoliere sia connotato da una vocazione agricola plurisecolare che abbraccia svariate produzioni agricole. È necessario – si legge in delibera – tuttavia, implementare un nuovo modello di sviluppo territoriale che, facendo leva sulla coesione e l’inclusione sociale, nonché sulla sostenibilità ambientale nelle sue varie accezioni, sia in grado di agire da volano per lo sviluppo dell’area interessata. Da queste analisi e considerazioni deriva l’Idea Forza del progetto, “Innovazione e Capitale Umano per un Agroecosistema competitivo e sostenibile dell’Alto Tavoliere”.

Intorno all’Idea Forza, sulla base delle risultanze dell’analisi SWOT e delle esigenze emerse, nonché alla luce dei trend e degli scenari previsti generali e specifici delle filiere agricole del Distretto, sono stati individuati gli obiettivi generali:

1. Creare, mediante uno strumento innovativo di governance pubblico-privata, un ecosistema dell’Agrifood nell’Alto Tavoliere;

2. Favorire un modello di crescita per il territorio, sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale, focalizzando gli elementi di attrazione e traino del settore agroalimentare nelle produzioni e varietà principali, quali il vino e le bollicine, l’olio, il grano e l’ortofrutta;

3. Sostenere progetti che mirino a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l’impatto ambientale durante la produzione in campo e in fase di trasformazione post primaria, e a ridurre lo spreco alimentare;

4. Favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del Distretto al fine di promuoverne la collaborazione e l’integrazione, stimolando la creazione di migliori relazioni di mercato e garantendo prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola:

5. Favorire politiche finalizzate a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale ed a saldare gli elementi storicoculturali del Distretto con le produzioni agricole e agroalimentari sottese, con l’obiettivo di un comune processo identitario;

6. Essere di stimolo verso le istituzioni a livello locale, regionale, nazionale e internazionale al fine di garantire politiche, proposte e progetti finalizzati a consentire un generale quadro di convenienza e proficua agibilità alle imprese agricole e agroindustriali del Distretto.

Definita l’Idea Forza sulla quale costruire l’intera strategia del Distretto e definiti gli obiettivi, il Programma si articola su tre Aree Tematiche:

AT1: Innovazione e sviluppo delle filiere agro-alimentari del Distretto;

AT2: Innovazione e valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità;

AT3: Ecosistema dell’innovazione, capacity building e governance empowerment.

CULTURA

Approvato in Giunta lo schema di statuto e l’attribuzione finanziaria per la costituzione della Fondazione “Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”. Con il provvedimento si procede alla approvazione dello schema di “Statuto della Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria” e alla costituzione di un fondo di dotazione permanente pari ad 150.000 euro, come previsto dalla legge regionale di istituzione della Fondazione

ENTI LOCALI

Approvato dalla Giunta il piano di riparto delle risorse stanziate nell’esercizio finanziario 2024, da riconoscere alle Unioni dei Comuni che nell’anno 2023 hanno prodotto, regolare istanza di concessione dei contributi. 19 le Unioni di Comuni coinvolte per un totale di 115 Comuni, 1 milione e 470mila euro i fondi stanziati per migliorare i servizi gestiti in forma associata.

COMMERCIO

Approvato in Giunta il Programma regionale delle azioni per la tutela dei consumatori e utenti.

Adozione definitiva in Giunta per il regolamento della Legge regionale in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese.

SANITA’

Presa d’atto in Giunta delle Linee Guida Ministeriali sulla “Diagnosi, Stratificazione del rischio e Continuità Assistenziale delle Fratture da Fragilità”, con le relative indicazioni operative.