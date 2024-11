La Cavese torna al Simonetta Lamberti con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e cercare continuità nei risultati.

Dopo il pareggio casalingo contro il Potenza e la vittoria in trasferta contro il Messina, la squadra allenata da Vincenzo Maiuri è pronta ad affrontare il Foggia nel posticipo del lunedì, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. La formazione rossonera arriva a questo appuntamento in un momento difficile, con due sconfitte consecutive alle spalle.

Mister Vincenzo Maiuri, alla vigilia della partita, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione: “La continuità di risultati è fondamentale. La vittoria di Messina avrà dato certezze alla squadra, ma dobbiamo ripartire da zero. Serve cattiveria agonistica e decisione su ogni pallone.

Abbiamo un gruppo umile e sano, sempre disponibile”. Parlando del Foggia, Maiuri ha riconosciuto le qualità dell’avversario, senza però soffermarsi sulle debolezze: “Vivono un momento particolare, ma sono una squadra di qualità. Sarà una partita aperta, entrambe le squadre giocheranno per vincere”.

In casa Foggia, la situazione è tutt’altro che tranquilla. La settimana è stata caratterizzata dall’addio del tecnico Capuano e dalle dimissioni del direttore sportivo Roma, che ha lasciato il club dopo la sconfitta contro il Cerignola. Vincenzo Millico, attaccante del Foggia, ha cercato di mantenere alto il morale della squadra: “Non è tutto da buttare, ma abbiamo perso tre partite al 95′. Gli episodi ci sono stati sfavorevoli. Siamo una squadra nuova e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. La classifica ci obbliga a fare partite sporche per ottenere punti. Lavoreremo insieme per risollevarci”.

Le probabili formazioni vedono la Cavese schierarsi con un modulo 3-5-2: in porta Boffelli, difesa a tre con Saio, Peretti e Loreto. A centrocampo Rizzo e Maffei sulle fasce, mentre la linea centrale sarà composta da Konate, Pezzella e Vitale. In attacco Fella e Vigliotti. Il Foggia, invece, si presenterà con un 4-3-2-1: De Lucia tra i pali, difesa a quattro con Salines, Carillo, Parodi e Felicioli. A centrocampo agiranno Tascone, Gargiulo e Mazzocco, mentre Emmausso e Millico supporteranno l’unica punta Murano.

La direzione di gara sarà affidata ad Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1, assistito da Francesco Tagliaferri di Faenza e Riccardo Leotta di Acireale. Il quarto ufficiale sarà Filippo Colaninno di Nola. Cavese-Foggia, in programma lunedì 4 novembre alle ore 15, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254 e in streaming su Now.

