Giuseppe Grieco, avvocato di Cerignola (Foggia), ha ricevuto il prestigioso premio internazionale per l’aforisma “Torino in Sintesi” (Sezione Inediti), un riconoscimento istituito nel 2008 dall’Associazione Italiana per l’Aforisma, giunto alla sua nona edizione. Questo premio è considerato il più importante in Italia per il genere aforistico ed è l’unico completamente dedicato a questa forma espressiva, posizionandosi tra i più rinomati in Europa.