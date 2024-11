Nell’ambito della collaborazione tra la Questura e il Comune di Foggia, è stata avviata una serie di interventi mirati a garantire la sicurezza stradale e urbana, parte del progetto “Alto Impatto”. L’iniziativa si concentra in particolare sulle aree della città caratterizzate dalla movida notturna, rispondendo alle numerose segnalazioni dei residenti riguardo al problema del parcheggio selvaggio in determinati orari e zone, soprattutto durante l’afflusso ai locali di intrattenimento.

Nella serata di sabato 2 novembre, la Polizia Locale di Foggia ha condotto una serie di controlli, impiegando tre pattuglie coordinate da un ufficiale. Le unità, equipaggiate con sistemi ad alta visibilità, hanno istituito posti di controllo nelle aree più sensibili per prevenire comportamenti scorretti, tra cui l’allontanamento di veicoli in sosta irregolare. Durante l’operazione, sono stati identificati 60 conducenti e controllati i documenti di circolazione, l’assicurazione, l’uso dei dispositivi di sicurezza e l’uso del cellulare alla guida. Al termine dei controlli, sono stati emessi 54 verbali per violazioni amministrative, comprese soste irregolari e infrazioni alle norme di guida.

“Voglio esprimere la mia gratitudine al Comando di Polizia Locale e agli agenti che hanno preso parte all’operazione di sabato – ha dichiarato l’assessora Daniela Patano. – Nonostante le difficoltà e le risorse limitate, il loro impegno è stato fondamentale per garantire un presidio efficace in una zona delicata.

Tuttavia, per ottenere risultati duraturi e migliorare realmente la qualità della vita in città, è essenziale la collaborazione attiva dei cittadini e un diffuso senso civico. Rispettare le regole della circolazione e del parcheggio, non solo nelle aree frequentate, ma ovunque, rappresenta un atto di responsabilità verso l’intera comunità. Anche un piccolo gesto di attenzione e rispetto può fare la differenza, contribuendo a evitare disagi e situazioni potenzialmente pericolose.

Invito dunque ogni cittadino a considerare la sicurezza e l’ordine urbano come un impegno collettivo: solo uniti possiamo creare un ambiente sereno, accogliente e sicuro per tutti. Abbiamo bisogno di un cambiamento di mentalità che ponga al centro il rispetto reciproco e il benessere comune. Questa collaborazione ci permetterà di costruire una città in cui ciascuno si senta responsabile del proprio comportamento per il bene di tutti.”

