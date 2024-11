Dopo il grande successo del volume “La Madonna velata di Foggia. Storia, leggenda e devozione di un culto singolare” (Collana della Fondazione, 2019), venerdì 8 novembre, alle ore 18 nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti, in via Arpi 152 a Foggia, il professor Renzo Infante presenterà il suo nuovo saggio intitolato “Michele protettore degli uomini buoni. L’Arcangelo nell’antica letteratura giudaica e cristiana”, edito da Andrea Pacilli Editore.

Il volume

Alcune delle consuete rappresentazioni dell’arcangelo Michele, come l’angelo che con spada o lancia sottomette il diavolo, sono esplicitamente riferite a brani della Sacra Scrittura oppure ad angelofanie verificatesi presso il santuario pugliese sul Gargano o anche presso altri santuari micaelici. Del tutto sconosciuta sembra essere, invece, la provenienza di altre rappresentazioni molto ricorrenti. Quale fondamento biblico ha l’iconografia di Michele che pesa le anime con la bilancia? O anche quella di Michele come dignitario di corte? O quella dell’arcangelo che conduce e presenta le anime davanti al trono dell’Altissimo? O di protettore delle porte delle città o di singole abitazioni? A cosa si deve la presenza dell’acqua guaritrice in moltissimi santuari a lui dedicati? Nella sua figura si sono assommati ruoli e funzioni molto differenti provenienti da tradizioni diverse tra loro. Innanzitutto le Scritture ebraiche, ma anche tradizioni che non trovarono spazio nel giudaismo ufficiale e che ci sono pervenute attraverso i cosiddetti testi apocrifi dell’Antico e del Nuovo Testamento.

Con questo libro l’autore ha voluto mettere a disposizione del pubblico un ritratto più ricco dell’arcangelo Michele. Un’opera di ricostruzione della figura di un angelo che la tradizione e il culto hanno forse semplificato ma che si costituisce attraverso una complessità essenziale alla sua rappresentazione.

L’autore

Renzo Infante ha conseguito la Licenza in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico e il Dottorato in Teologia Biblica presso la Gregoriana di Roma; è professore associato di Filologia ed Esegesi del Nuovo Testamento e Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso l’Università di Foggia. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni: “L’Amico dello sposo: Giovanni Battista” (Dehoniane, Napoli 1984), “Lo sposo e la sposa. Percorsi di analisi simbolica tra Sacra Scrittura e cristianesimo delle origini” (San Paolo, Cinisello Balsamo 2004), “I Cammini dell’Angelo nella Daunia tardoantica e medievale” (Edipuglia, Bari 2009), “Le Feste d’Israele nel Vangelo secondo Giovanni” (San Paolo, Cinisello Balsamo 2010), “Giovanni. Introduzione, traduzione e commento” (San Paolo, Cinisello Balsamo 2015), “La Madonna Velata di Foggia. Storia, leggenda e devozione di un culto singolare” (Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Foggia 2019).

L’incontro sarà presentato e moderato dal presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, professor Aldo Ligustro. Ingresso libero.