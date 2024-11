Ernyaldisko e Music Day Roma sono entusiasti di presentare la 2° Fiera del Disco, CD e Vinile, dedicata al nuovo, usato e da collezione, che si svolgerà a Manfredonia con ingresso gratuito.

Sabato 9 e Domenica 10 Novembre 2024, presso il Centro Commerciale Gargano di Monte Sant’Angelo, collezionisti e appassionati di musica potranno partecipare a due giornate completamente gratuite, ricche di musica e dedicate al mondo del vinile, con dischi a 33 e 45 giri, MIX e CD.

In questa fiera troverete espositori di alta qualità provenienti da tutta Italia, selezionati con cura per offrirvi un’ampia gamma di vinili, CD e DVD, spaziando tra generi come metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, musica classica e cantautorato italiano.

Durante l’evento, avrete l’opportunità di acquistare e vendere dischi, inclusi quelli rari e preziosi, con il supporto e la professionalità degli espositori presenti.

Il divertimento è garantito! Potrete incontrare tanti altri appassionati di musica e vinile, diventando parte di una comunità con cui condividere esperienze e passioni.

Ernyaldisko è nato nel 2005 a Genova e in poco tempo è diventato un punto di riferimento per gli amanti della musica, grazie al suo progetto culturale che include un negozio di dischi in Via Galata e vari temporary shops in tutta Italia, oltre allo shopping online. Da oltre dieci anni, Ernyaldisko gestisce anche il Progetto delle Fiere del Disco, che abbraccia l’intero territorio italiano.

Music Day Roma, attivo dal 2012, organizza la Fiera del Disco di Roma, oltre a eventi a Faenza, Ferrara, Gabicce, Castiglione del Lago, L’Aquila e in altre località durante i festival estivi.

Questa collaborazione tra Ernyaldisko e Music Day Roma ha portato all’organizzazione di fiere del disco a Vicenza, Milano, Perugia, L’Aquila, Rieti, Terni, Caserta, Napoli, Frosinone e, ovviamente, Manfredonia.

La 2° Fiera del Disco di Manfredonia si terrà al Centro Commerciale Gargano, aperta dalle 09:00 alle 21:00.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione!

Lo riporta IlSipontino.net.