Ritiro rifiuti al Porto Turistico di Manfredonia: ASE sospende il servizio, in arrivo una soluzione “entro lunedì” – https://www.statoquotidiano.it/01/11/2024/ritiro-rifiuti-al-porto-turistico-di-manfredonia-ase-sospende-il-servizio-in-arrivo-una-soluzione-entro-lunedi/1147888/ pubblicato lo scorso 1° novembre dal titolo, facciamo presente che, diversamente da quanto riportato, il Commissario straordinario dell’AdSPMAM , contrammiraglio Vincenzo LEONE, non ha disposto alcuna interruzione delle attività dell’ASE, non avendo peraltro alcun potere e controllo sulla società in-house del Comune di Manfredonia.

Alla luce di quanto su esposto e al fine di favorire una corretta informazione alla cittadinanza, vi chiediamo cortesemente di pubblicare tale precisazione.

Ufficio Stampa AdSPMAM, 04 NOVEMBRE 2024.