Una giornata in memoria di Giovanni Panunzio in occasione del 32esimo anniversario del suo omicidio

Mercoledì 6 novembre ricorre il 32esimo anniversario della morte di Giovanni Panunzio, imprenditore ucciso dalla mafia. L’amministrazione comunale e l’Associazione intitolata proprio a Giovanni Panunzio hanno organizzato una giornata in ricordo del suo sacrificio, che inizierà alle ore 10 con una manifestazione nella piazza a lui dedicata, e proseguirà alle ore 10,40 nella scuola media Murialdo con un incontro con gli studenti, la proiezione del documentario della giornalista Michela Magnifico e la rappresentazione dello spettacolo ‘La terra’, regia di Stefano Corsi e Marcello Strinati, con Stefano Corsi. Saranno presenti l’assessore alla Legalità Giulio De Santis, Dimitri Lioi, Michele Panunzio e Giovanna Belluna dell’Associazione ‘Giovanni Panunzio’.

Alle ore 19, un incontro pubblico nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo di Città, e a seguire nuova rappresentazione dello spettacolo ‘La terra’.

“La memoria è preziosa e necessaria per rispondere all’orrore e alla violenza con il coraggio e la forza dei valori, con il rigore di chi mette a rischio la propria stessa vita per non piegarsi all’illegalità e al sopruso, con la libertà di essere sé stessi senza condizionamenti e compromessi.

Ricordare Giovanni Panunzio è per noi doveroso per dare un senso al suo sacrificio e trasmettere e tramandare il suo esempio alle nuove generazioni: per questo confido in una partecipazione sentita da parte della cittadinanza e in particolare dei giovani e degli studenti, destinatari privilegiati delle molteplici iniziative rientranti nei ‘100 giorni per la legalità e la lotta alle mafie’:

sono loro il futuro, e dobbiamo lavorare insieme perché sia libero da ogni pressione e da qualsiasi cappio mirato a soffocare la nostra comunità ” spiega l’assessore Giulio De Santis.