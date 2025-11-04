BARI, 4 novembre 2025 – Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha preso parte questa mattina, in rappresentanza del Capo dello Stato, alla cerimonia ufficiale per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che si è svolta presso il Sacrario militare dei Caduti d’Oltremare di Bari.

Alla celebrazione hanno partecipato numerose autorità civili e militari, tra cui il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, in rappresentanza del Governo, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Vito Leccese e il questore Massimo Gambino.

Nel corso della cerimonia sono stati resi onori ai caduti di tutte le guerre, con la deposizione di corone e un momento di raccoglimento in memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la Patria.

Il Sacrario dei Caduti d’Oltremare, che custodisce le spoglie di oltre 75mila militari italiani, è da sempre uno dei luoghi simbolo della memoria nazionale.

Lo riporta l’Ansa.