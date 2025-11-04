Edizione n° 5875

BALLON D'ESSAI

TRUFFATORE // Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi
4 Novembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

SAN SEVERO // “Borsa delle meraviglie”. San Severo, madre e figlia “in affari di famiglia”: arrestate con due chili di cocaina
4 Novembre 2025 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // 4 novembre, San Carlo Borromeo: il santo della riforma e della carità

SANTO 4 novembre, San Carlo Borromeo: il santo della riforma e della carità

San Carlo Borromeo è una delle figure più luminose della Chiesa Cattolica, celebrato ogni 4 novembre in tutto il mondo

4 novembre, San Carlo Borromeo: il santo della riforma e della carità

San Carlo Borromeo - Fonte Immagine: meisterdrucke.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Attualità // Manfredonia //

San Carlo Borromeo è una delle figure più luminose della Chiesa Cattolica, celebrato ogni 4 novembre in tutto il mondo. Nato il 2 ottobre 1538 ad Arona, proveniva da una famiglia nobile e mostrò fin da giovane una profonda vocazione religiosa. Dopo aver conseguito la laurea in diritto canonico e civile all’Università di Pavia, fu nominato cardinale a soli 22 anni da suo zio, Papa Pio IV.

Il Riformatore della Chiesa
Come arcivescovo di Milano dal 1564, San Carlo fu tra i protagonisti della Controriforma cattolica, impegnandosi nella riforma morale e spirituale del clero e nell’attuazione dei decreti del Concilio di Trento. Fondò seminari per formare nuovi sacerdoti e introdusse norme che resero la liturgia più chiara e partecipata dai fedeli. La sua azione determinò un profondo rinnovamento pastorale nella diocesi milanese.

Il Culto e la Canonizzazione
San Carlo Borromeo morì il 3 novembre 1584 e fu canonizzato nel 1610 da Papa Paolo V, appena 26 anni dopo la sua morte. È il patrono dei catechisti e dei seminaristi, e la sua memoria è onorata con grande solennità a Milano, dove le sue reliquie sono custodite nel Duomo. Le celebrazioni prevedono messe, processioni e momenti di preghiera dedicati al suo esempio di fede e carità.

Un Santo Vicino ai Sofferenti
Durante la peste del 1576, San Carlo si distinse per il suo coraggio e la sua dedizione verso i malati, assistendoli personalmente e mettendo a rischio la propria vita. Questa testimonianza di compassione e sacrificio gli valse una profonda venerazione anche fuori dall’Italia. In Svizzera, specialmente nel Canton Ticino, e in America Latina, è ricordato come modello di umiltà e impegno sociale.

Un Esempio Attuale di Fede e Servizio
Ancora oggi San Carlo Borromeo rappresenta un modello di leadership spirituale, dedizione e servizio verso il prossimo. La sua eredità sopravvive nelle istituzioni educative e caritative che portano il suo nome e continuano a operare secondo i suoi principi. In un tempo segnato da sfide morali e sociali, la figura di San Carlo resta un faro di speranza e rinnovamento per la comunità cristiana.

Lo riporta quotidiano.net.

1 commenti su "4 novembre, San Carlo Borromeo: il santo della riforma e della carità"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.