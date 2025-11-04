L’agricoltura della provincia di Foggia torna a correre e si conferma uno dei motori più solidi dell’economia pugliese e del Mezzogiorno. Secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Foggia su base Centro Studi Tagliacarne–Unioncamere, nel 2024 il comparto agricolo della Daunia ha registrato un incremento della produzione del 22,6%, raggiungendo un valore complessivo di 1,26 miliardi di euro. Un risultato che colloca la Capitanata al decimo posto a livello nazionale per capacità produttiva e che contribuisce in modo determinante al terzo posto dell’intera Puglia nella classifica delle regioni italiane con la crescita più significativa.

Si tratta di un segnale incoraggiante per un territorio storicamente legato alla terra, dove l’agricoltura rappresenta non soltanto un comparto economico ma anche un presidio identitario, culturale e sociale. L’ampia estensione della pianura del Tavoliere, la varietà colturale e l’innovazione introdotta in diversi segmenti – dalla cerealicoltura al comparto ortofrutticolo, fino alle produzioni biologiche – hanno contribuito a rafforzare la competitività del settore e ad aprire nuove prospettive di export.

Crescita produttiva e sostenibilità

L’incremento registrato nel 2024 non è soltanto frutto di una maggiore produzione, ma anche di una maggiore efficienza gestionale e dell’adozione di tecnologie agricole avanzate. In molte aziende della Daunia, l’introduzione di sistemi di irrigazione di precisione, droni e sensori per il monitoraggio del suolo, software per la tracciabilità delle filiere e macchinari a basso impatto ambientale ha permesso di migliorare la qualità dei raccolti e ridurre gli sprechi.

Un’evoluzione che testimonia la capacità del comparto agricolo locale di rinnovarsi pur restando ancorato a tradizioni profonde. Tuttavia, dietro l’ottimismo dei numeri emergono anche criticità strutturali che continuano a frenare lo sviluppo complessivo del territorio.

Giovani e formazione, la sfida del capitale umano

Secondo gli ultimi dati Istat, solo il 16% dei giovani residenti in provincia di Foggia è laureato. Una percentuale che evidenzia un divario significativo rispetto alla media nazionale e che riflette un problema più ampio: la fuga dei cervelli. Molti giovani formati nelle università pugliesi e meridionali, infatti, scelgono di trasferirsi altrove per trovare opportunità lavorative coerenti con il proprio percorso di studi.

Il successo dell’ultima edizione di “OrientaPuglia”, la fiera regionale dedicata all’orientamento scolastico e professionale, ha confermato il forte interesse dei ragazzi foggiani per percorsi di studio e lavoro fuori dai confini della Capitanata. È un fenomeno che continua a svuotare il territorio di energie e competenze fondamentali per la crescita e l’innovazione, anche nel settore agricolo, dove la domanda di tecnici, agronomi e operatori specializzati è in costante aumento.

Infrastrutture e logistica, il nodo irrisolto

A fronte di una produzione agricola in espansione, restano ancora deboli i collegamenti infrastrutturali e limitata la rete logistica che dovrebbe sostenere la competitività delle imprese locali. Strade, ferrovie e porti non sempre rispondono alle esigenze di un sistema produttivo che guarda con interesse ai mercati esteri, e che avrebbe bisogno di una rete più efficiente per il trasporto delle merci, la distribuzione e l’accesso ai poli di trasformazione.

Economisti, istituzioni e associazioni di categoria tornano a chiedere un piano organico di interventi per rendere il territorio più attrattivo per gli investimenti produttivi, in particolare nel campo dell’agricoltura tecnologica e sostenibile. L’obiettivo è duplice: da un lato favorire l’insediamento di nuove imprese, dall’altro creare condizioni che permettano ai giovani di restare e contribuire allo sviluppo locale.

L’agricoltura come leva per l’occupazione

Il comparto primario, come sottolinea la Camera di Commercio di Foggia, rappresenta oggi una via privilegiata per contrastare la disoccupazione giovanile, che nel Nord della Puglia supera ancora il 48%. Nonostante le difficoltà, l’agricoltura resta uno dei pochi settori in grado di offrire opportunità concrete di lavoro, anche grazie alla spinta verso la digitalizzazione, la transizione verde e la multifunzionalità rurale.

Il futuro della Daunia passa quindi da un equilibrio delicato tra innovazione e tradizione, valorizzazione delle risorse e formazione delle nuove generazioni. Se il 2024 ha segnato un punto di svolta in termini di crescita economica, la vera sfida dei prossimi anni sarà quella di trasformare questa crescita in sviluppo sostenibile e inclusivo, capace di trattenere competenze, attrarre investimenti e garantire stabilità a un territorio che ha ancora molto da offrire.

