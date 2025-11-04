ANSA. Oltre 16mila prestazioni di primo accesso monitorate nel primo semestre del 2025: le visite urgenti oncologiche garantite entro 72 ore, con un tasso di rispetto dei tempi pari al 95,3% per le urgenze, 97,4% per le prestazioni a priorità breve e 100% per quelle programmate.

Sono i dati che fanno riferimento alle attività svolte dall’ Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ Irccs di Bari e che emergono dal monitoraggio condotto da InnovaPuglia nell’ambito del Piano Nazionale per il governo delle Liste di Attesa (Pngla).

Il report misura la capacità delle strutture sanitarie di assicurare l’erogazione delle prestazioni entro i limiti stabiliti per legge. “Garantire tempi di accesso rapidi per i pazienti oncologici è un obiettivo strategico per la sanità pubblica e per la nostra missione di cura. Un ruolo centrale in questo risultato – sottolinea il commissario straordinario dell’Istituto Tumori di Bari, Alessandro Delle Donne – è svolto dal Centro di Orientamento Oncologico (Coro), a cui abbiamo attribuito il giusto peso strategico per articolare sul territorio la presa in carico del paziente”. “Il Coro rappresenta infatti – spiega – una piattaforma moderna e dinamica che, con l’evoluzione del TeleCoro, interpreta pienamente la visione del Pnrr verso la deospedalizzazione delle cure e una sanità territoriale più vicina e continua”.

Volumi significativi, viene evidenziato nella nota dal ‘Giovanni Paolo II’, riguardano anche “l’area ginecologica, con più di 1.600 prime visite e oltre 1.400 ecografie ginecologiche monitorate. Per entrambe le prestazioni si confermano buoni livelli di aderenza nelle classi programmate, con percentuali superiori all’85%”. Il monitoraggio semestrale previsto dal Pngla rappresenta un presidio “essenziale di qualità per la sanità pubblica e uno strumento di miglioramento continuo al servizio dei pazienti”.

