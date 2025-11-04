Edizione n° 5875

BALLON D'ESSAI

TRUFFATORE // Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi
4 Novembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

SAN SEVERO // “Borsa delle meraviglie”. San Severo, madre e figlia “in affari di famiglia”: arrestate con due chili di cocaina
4 Novembre 2025 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // All’Oncologico Bari il 95,3% delle visite urgenti entro 72 ore

oncologico All’Oncologico Bari il 95,3% delle visite urgenti entro 72 ore

Sono i dati che fanno riferimento alle attività svolte dall' Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' Irccs di Bari e che emergono dal monitoraggio condotto da InnovaPuglia nell'ambito del Piano Nazionale per il governo delle Liste di Attesa (Pngla).

oncologico bari

Fonte: trmtv

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Bari // Cronaca //

ANSA. Oltre 16mila prestazioni di primo accesso monitorate nel primo semestre del 2025: le visite urgenti oncologiche garantite entro 72 ore, con un tasso di rispetto dei tempi pari al 95,3% per le urgenze, 97,4% per le prestazioni a priorità breve e 100% per quelle programmate.

Sono i dati che fanno riferimento alle attività svolte dall’ Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ Irccs di Bari e che emergono dal monitoraggio condotto da InnovaPuglia nell’ambito del Piano Nazionale per il governo delle Liste di Attesa (Pngla).

Il report misura la capacità delle strutture sanitarie di assicurare l’erogazione delle prestazioni entro i limiti stabiliti per legge. “Garantire tempi di accesso rapidi per i pazienti oncologici è un obiettivo strategico per la sanità pubblica e per la nostra missione di cura. Un ruolo centrale in questo risultato – sottolinea il commissario straordinario dell’Istituto Tumori di Bari, Alessandro Delle Donne – è svolto dal Centro di Orientamento Oncologico (Coro), a cui abbiamo attribuito il giusto peso strategico per articolare sul territorio la presa in carico del paziente”. “Il Coro rappresenta infatti – spiega – una piattaforma moderna e dinamica che, con l’evoluzione del TeleCoro, interpreta pienamente la visione del Pnrr verso la deospedalizzazione delle cure e una sanità territoriale più vicina e continua”.
Volumi significativi, viene evidenziato nella nota dal ‘Giovanni Paolo II’, riguardano anche “l’area ginecologica, con più di 1.600 prime visite e oltre 1.400 ecografie ginecologiche monitorate. Per entrambe le prestazioni si confermano buoni livelli di aderenza nelle classi programmate, con percentuali superiori all’85%”. Il monitoraggio semestrale previsto dal Pngla rappresenta un presidio “essenziale di qualità per la sanità pubblica e uno strumento di miglioramento continuo al servizio dei pazienti”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.