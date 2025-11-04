Edizione n° 5875

TRUFFATORE // Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi
4 Novembre 2025 - ore  10:41

SAN SEVERO // “Borsa delle meraviglie”. San Severo, madre e figlia “in affari di famiglia”: arrestate con due chili di cocaina
4 Novembre 2025 - ore  10:34

ASL Foggia riconosce arretrati e adeguamenti del nuovo contratto Sanità

foggia ASL Foggia riconosce arretrati e adeguamenti del nuovo contratto Sanità

Il riconoscimento economico ammonta a 172 euro per tredici mensilità, cifra che verrà corrisposta in un’unica soluzione insieme alla mensilità di novembre

Redazione
Redazione
4 Novembre 2025
4 Novembre 2025
Focus // Lavoro //

Foggia – novembre 2025. Con la busta paga del mese di novembre, oltre 3.200 dipendenti dell’ASL Foggia riceveranno il pagamento degli arretrati e l’adeguamento delle voci retributive previsti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto lo scorso 27 ottobre tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali di categoria.

Il riconoscimento economico ammonta a 172 euro per tredici mensilità, cifra che verrà corrisposta in un’unica soluzione insieme alla mensilità di novembre. Si tratta di un passo importante per tutto il personale – sanitario, tecnico, amministrativo e dei servizi – che ogni giorno garantisce la qualità e la continuità dell’assistenza in Capitanata.

“L’attuazione del nuovo contratto collettivo – sottolinea Salvatore D’Agostino, Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane dell’ASL Foggia – rappresenta un atto di riconoscimento e valorizzazione del personale dell’Azienda. Il pagamento degli arretrati e l’adeguamento delle retribuzioni non sono solo un obbligo contrattuale, ma anche un segno concreto di rispetto verso chi opera quotidianamente per il buon funzionamento del sistema sanitario territoriale”.

L’azienda, conclude D’Agostino, continuerà a investire nel proprio capitale umano, consapevole che la qualità dei servizi dipende dalla motivazione e dalla professionalità delle persone che li rendono possibili.

