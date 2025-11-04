Edizione n° 5875

BALLON D'ESSAI

TRUFFATORE // Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi
4 Novembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

SAN SEVERO // “Borsa delle meraviglie”. San Severo, madre e figlia “in affari di famiglia”: arrestate con due chili di cocaina
4 Novembre 2025 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Bari, estate da record per il collegamento ferroviario con l’aeroporto “Karol Wojtyla

TRASPORTO Bari, estate da record per il collegamento ferroviario con l’aeroporto “Karol Wojtyla

Cresce la domanda di mobilità sostenibile: il treno si conferma la scelta preferita per raggiungere lo scalo barese

Aeroporto di Bari (ANSA)

Aeroporto di Bari (ANSA)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Attualità // Bari //

BARI – Estate da record per il collegamento ferroviario da e per l’aeroporto internazionale “Karol Wojtyla” di Bari, che nel periodo estivo 2025 ha registrato un incremento del +14,54% di viaggiatori rispetto allo stesso periodo del 2024.
Un dato significativo che conferma la crescita costante della mobilità sostenibile in Puglia e l’apprezzamento dei passeggeri per un servizio efficiente, rapido e perfettamente integrato con i voli in arrivo e in partenza dallo scalo barese.

Nel complesso, da gennaio a settembre 2025, il numero totale di utenti che ha scelto il treno per raggiungere l’aeroporto è aumentato del +18,2% rispetto all’anno precedente. Un trend positivo che consolida il ruolo strategico del collegamento ferroviario all’interno della rete dei trasporti regionali e che testimonia la crescente attenzione dei cittadini e dei turisti verso soluzioni di viaggio più ecologiche e funzionali.

Un successo legato all’intermodalità

“Questo risultato – sottolinea Giuseppe Pavoncelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrotramviaria S.p.A. – dimostra come l’intermodalità rappresenti la chiave per uno sviluppo sostenibile del sistema di trasporto regionale. Offrire collegamenti efficienti tra le città e l’aeroporto significa favorire la mobilità dei cittadini, dei turisti e la competitività del territorio.”

La collaborazione tra Ferrotramviaria e Aeroporti di Puglia ha permesso di migliorare ulteriormente frequenze e coincidenze, rendendo il collegamento ferroviario con l’aeroporto una soluzione ideale per chi viaggia per lavoro o per turismo.

Un impulso al turismo pugliese

Il risultato si inserisce in un contesto di forte espansione del turismo in Puglia, regione sempre più protagonista a livello nazionale e internazionale per attrattività, qualità dell’accoglienza e patrimonio naturale. L’aumento dei viaggiatori sul collegamento ferroviario conferma come la mobilità sostenibile e l’efficienza infrastrutturale siano ormai pilastri fondamentali per lo sviluppo di un territorio che punta sulla connessione, l’innovazione e il rispetto ambientale.

Grazie a questo servizio, migliaia di passeggeri scelgono ogni mese il treno come alternativa ecologica all’auto privata, contribuendo concretamente alla riduzione del traffico veicolare e delle emissioni in un’area metropolitana in continua crescita.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.