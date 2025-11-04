BARI – Estate da record per il collegamento ferroviario da e per l’aeroporto internazionale “Karol Wojtyla” di Bari, che nel periodo estivo 2025 ha registrato un incremento del +14,54% di viaggiatori rispetto allo stesso periodo del 2024.

Un dato significativo che conferma la crescita costante della mobilità sostenibile in Puglia e l’apprezzamento dei passeggeri per un servizio efficiente, rapido e perfettamente integrato con i voli in arrivo e in partenza dallo scalo barese.

Nel complesso, da gennaio a settembre 2025, il numero totale di utenti che ha scelto il treno per raggiungere l’aeroporto è aumentato del +18,2% rispetto all’anno precedente. Un trend positivo che consolida il ruolo strategico del collegamento ferroviario all’interno della rete dei trasporti regionali e che testimonia la crescente attenzione dei cittadini e dei turisti verso soluzioni di viaggio più ecologiche e funzionali.

Un successo legato all’intermodalità

“Questo risultato – sottolinea Giuseppe Pavoncelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrotramviaria S.p.A. – dimostra come l’intermodalità rappresenti la chiave per uno sviluppo sostenibile del sistema di trasporto regionale. Offrire collegamenti efficienti tra le città e l’aeroporto significa favorire la mobilità dei cittadini, dei turisti e la competitività del territorio.”

La collaborazione tra Ferrotramviaria e Aeroporti di Puglia ha permesso di migliorare ulteriormente frequenze e coincidenze, rendendo il collegamento ferroviario con l’aeroporto una soluzione ideale per chi viaggia per lavoro o per turismo.

Un impulso al turismo pugliese

Il risultato si inserisce in un contesto di forte espansione del turismo in Puglia, regione sempre più protagonista a livello nazionale e internazionale per attrattività, qualità dell’accoglienza e patrimonio naturale. L’aumento dei viaggiatori sul collegamento ferroviario conferma come la mobilità sostenibile e l’efficienza infrastrutturale siano ormai pilastri fondamentali per lo sviluppo di un territorio che punta sulla connessione, l’innovazione e il rispetto ambientale.

Grazie a questo servizio, migliaia di passeggeri scelgono ogni mese il treno come alternativa ecologica all’auto privata, contribuendo concretamente alla riduzione del traffico veicolare e delle emissioni in un’area metropolitana in continua crescita.