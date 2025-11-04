Edizione n° 5875

BALLON D'ESSAI

TRUFFATORE // Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi
4 Novembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

SAN SEVERO // “Borsa delle meraviglie”. San Severo, madre e figlia “in affari di famiglia”: arrestate con due chili di cocaina
4 Novembre 2025 - ore  10:34

Cronaca // Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi

TRUFFATORE Chieti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi

Il giovane conduceva un’esistenza fatta di cene a base di vini pregiati, ostriche, aragoste, auto di lusso e serate in discoteca

Chiesti: rinviato a giudizio il truffatore amante del lusso, tra Ferrari, aragoste e bonifici falsi

Guardia di Finanza - Fonte Immagine: Guardia di Finanza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Si conclude con un rinvio a giudizio l’indagine condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti nei confronti di un trentatreenne originario di Pescara, accusato di truffa aggravata. A disporlo è stata la Procura della Repubblica di Pescara, dopo mesi di accertamenti sulle sue attività fraudolente.

Il giovane, definito un truffatore seriale amante del lusso, conduceva un’esistenza fatta di cene a base di vini pregiati, ostriche, aragoste, auto di lusso e serate in discoteca, tutte spese sostenute a danno di ignari imprenditori. Secondo le indagini, l’uomo aveva messo a punto un collaudato sistema di raggiri, fondato sull’emissione di falsi bonifici bancari per ottenere beni e servizi senza mai pagare.

Tra gli episodi più eclatanti figura il noleggio di una Ferrari F8 Coupé, per un valore di 5.500 euro mai saldati. La vettura, successivamente rubata al truffatore e ritrovata in provincia di Foggia, è stata rinvenuta completamente smontata.

Per rendere più credibili le sue operazioni, l’uomo si presentava come rappresentante legale di una società a lui riconducibile, ma priva di qualunque consistenza patrimoniale.

Le undici truffe accertate, commesse tra le province di Pescara, Chieti e Catanzaro, avrebbero fruttato oltre 50.000 euro, ma gli inquirenti ritengono che il numero delle vittime possa essere molto più alto, vista la quantità di denunce raccolte da diverse regioni italiane.

Per il trentatreenne pescarese, nei prossimi giorni inizierà la fase predibattimentale davanti al Tribunale di Pescara, in composizione monocratica. L’uomo resta comunque coperto dal principio di presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva di condanna.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Anonimo

