Home // Cronaca // Concorsi al Comune di Foggia: chiusa la prima fase, scelta la società che gestirà le prove scritte

CONCORSI Concorsi al Comune di Foggia: chiusa la prima fase, scelta la società che gestirà le prove scritte

In arrivo i test per oltre 1.800 candidati, si svolgeranno a dicembre alla Città del Cinema

Le graduatorie saranno valide per altri due anni e potranno essere utilizzate anche da altri enti locali

CONCORSI FOGGIA, ARCHIVIO ph enzo maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA, 4 novembre 2025 – Si è conclusa la prima fase delle procedure concorsuali avviate dal Comune di Foggia nell’ambito del Piano Assunzionale 2025. Alla mezzanotte di venerdì 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione delle domande, e l’Ente ha reso noti i numeri ufficiali dei partecipanti, suddivisi per profilo professionale.

Complessivamente, sono state quasi 1.800 le candidature pervenute per i sei concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di nuovi funzionari e addetti ai servizi comunali. L’interesse maggiore è stato registrato per il profilo di funzionario amministrativo, per il quale sono arrivate 1.192 domande a fronte di appena sei posti disponibili.

Meno numerosi, ma comunque significativi, i dati relativi agli altri bandi: 134 candidature per i dieci posti da funzionario tecnico/specialista tecnico; 153 per i quattro posti da funzionario insegnante; 186 per i due posti da funzionario contabile o specialista economico-statistico; 114 per l’unico posto da funzionario avvocato. Infine, 37 domande per i tre posti di addetto ai servizi generali per l’infanzia, gli unici per cui non era richiesta la laurea.

La gestione delle prove: scelta la società Selexi di Milano

Con la chiusura della fase di presentazione delle domande, l’Amministrazione comunale ha anche completato l’iter per l’affidamento dell’organizzazione e gestione delle prove scritte. L’incarico è stato assegnato alla società Selexi S.r.l. di Milano, già nota per la gestione di concorsi pubblici in numerose amministrazioni locali e università italiane.

L’affidamento è avvenuto tramite la piattaforma digitale Traspare, alla quale erano stati invitati sette operatori economici iscritti nella relativa categoria merceologica. Solo due hanno presentato offerta, e Selexi si è aggiudicata la procedura proponendo un ribasso del 41% rispetto alla base d’asta fissata dall’Ente in 54mila euro.

Il valore complessivo dell’appalto ammonta dunque a 37.400 euro più IVA, cifra che comprende anche il noleggio della strumentazione informatica necessaria per l’espletamento dei test.

Le prove a dicembre alla Città del Cinema

Le prove scritte si svolgeranno, con congruo preavviso ai candidati, a partire dal mese di dicembre presso la Città del Cinema di Foggia, scelta come sede per garantire ampi spazi e adeguate misure di sicurezza logistica e organizzativa.

La pubblicazione del calendario ufficiale con le date e le istruzioni operative per i candidati avverrà nelle prossime settimane sul sito istituzionale del Comune e sulla piattaforma concorsi. L’Amministrazione ha inoltre annunciato che l’intera procedura si svolgerà secondo criteri di trasparenza, digitalizzazione e rapidità, in linea con gli obiettivi di modernizzazione e potenziamento degli uffici comunali.

Un passo avanti nel rinnovamento dell’organico comunale

Con questa tornata concorsuale, l’Ente punta a rafforzare settori chiave dell’amministrazione, in particolare quelli amministrativo, tecnico e contabile, ma anche i servizi educativi e di assistenza all’infanzia.

L’assunzione dei nuovi funzionari, prevista tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, rappresenta uno dei pilastri del programma di riorganizzazione del personale promosso dalla gestione commissariale e dal nuovo piano triennale del fabbisogno.

L’obiettivo, spiegano dagli uffici comunali, è quello di «favorire un ricambio generazionale all’interno della macchina amministrativa, rafforzando le competenze tecniche e migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini».

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

