Decaro a Foggia, Salatto (Confindustria): "La provincia di Foggia aspetta da decenni un treno che non passa mai"

«La provincia di Foggia aspetta da decenni un treno che non passa mai». Con questa metafora, Potito Salatto, presidente di Confindustria Foggia, ha aperto l’incontro con Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, ospite della sede foggiana dell’associazione degli industriali nel suo tour elettorale.

Salatto ha richiamato la necessità di maggiori investimenti pubblici, di una rete viaria moderna che colleghi il Gargano e i Monti Dauni e di affrontare con urgenza il problema dell’acqua, ormai di drammatica attualità.

Decaro, accogliendo le sollecitazioni, ha esordito con una battuta: «Mi sembra di essere al Senato». Poi ha aggiunto: «Posso uscire di qui e promettere tutto ciò che mi chiederete, ma non avrei fatto il mio lavoro».

Rispondendo alle domande dei presidenti di sezione, l’ex sindaco di Bari ha messo al centro del suo intervento l’emergenza idrica, in particolare il progetto di collegamento tra la diga di Occhito e quella del Liscione in Molise. «Sarà l’argomento del futuro – ha dichiarato – ma i 158 milioni di euro previsti non bastano più. Bisogna fare presto e chiedere al governo di affidare la progettazione ad Acque del Sud. Se non si fidano di noi, lo facciano loro, ma bisogna agire».

Per fronteggiare la crisi idrica, Decaro ha indicato una soluzione immediata nei sette impianti di affinamento già pronti, capaci di fornire 10 milioni di metri cubi d’acqua, più altri 50 milioni dall’anno prossimo. Bocciata invece la strada dei dissalatori: «C’è un problema tecnico su come e dove smaltire la salamoia».

Altro tema cruciale, quello dell’occupazione in Capitanata, dove il tasso è undici punti più basso rispetto a Bari. «È un divario da colmare – ha detto – puntando sull’agroindustria. Grano, pomodoro: mi piacerebbe che qui accadesse ciò che è successo nel resto della Puglia con il vino. Ci sono filiere da accompagnare, e credo molto nel ruolo dei Distretti».

Sul fronte delle infrastrutture, Decaro ha annunciato un piano da 100 milioni di euro per le strade rurali, mentre sulla portualità ha ribadito che gli investimenti si concentreranno su Manfredonia e Brindisi, con la prospettiva di un polo del freddo a Taranto.

Sulla proposta di una compagnia aerea regionale, Puglia Sky, si è detto «favorevole», ma ha precisato che la Regione non potrà continuare a finanziare lo scalo di Foggia: «Buoni i dati, 16mila passeggeri, ma il Gino Lisa dovrà camminare con le proprie gambe».

Decaro si è detto inoltre favorevole all’intervento dei privati nell’edilizia pubblica e ha affrontato il tema della sicurezza, definendolo «più economico che sociale»: «I dati non sono così critici. Il furto è percepito più dell’estorsione. Chiedo un’alleanza con il mondo associativo per affrontare insieme questa sfida».

All’incontro hanno partecipato numerosi rappresentanti di categoria: Tonia Augelli, Angelo Di Giovine, Ivano Chierici, Bruno Pitta, Luca Azzariti, Michele Pasqua, Antonio Rotice, Vincenzo Prencipe, Teresa Sassano ed Eliseo Zanasi, che hanno posto le proprie domande al candidato in un confronto aperto e diretto.