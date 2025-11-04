Oltre mille militari e più di cinquanta velivoli appartenenti a cinque nazioni dell’Alleanza Atlantica sono impegnati fino al 14 novembre nella base aerea di Amendola, nel Foggiano, per l’esercitazione internazionale “Falcon Strike 2025”. L’attività, tra le più rilevanti del programma addestrativo dell’Aeronautica Militare italiana e della Difesa per quest’anno, ha l’obiettivo di consolidare la cooperazione e la prontezza operativa tra i paesi alleati.

L’esercitazione coinvolge equipaggi e mezzi provenienti da Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Grecia. Piloti, tecnici e unità di supporto opereranno fianco a fianco per accrescere la capacità di risposta, la resilienza e l’interoperabilità in scenari complessi, caratterizzati da contesti interforze e multinazionali.

Durante le missioni congiunte verranno impiegati velivoli di quarta e quinta generazione – tra cui F-35, Eurofighter, Tornado, Rafale e F-16 – integrati con assetti per il rifornimento in volo, la sorveglianza, il trasporto e il supporto tattico. Le attività interesseranno anche altre basi dell’Aeronautica Militare e includeranno la partecipazione di reparti aeronavali della Marina Militare italiana e della Royal Navy britannica.

Secondo quanto comunicato dal Ministero della Difesa, le operazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti e con particolare attenzione alla sicurezza del personale e della popolazione locale.

L’iniziativa rappresenta un passaggio chiave nel rafforzamento della capacità integrata di deterrenza e difesa dell’Alleanza Atlantica.

