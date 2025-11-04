Edizione n° 5875

BALLON D'ESSAI

4 Novembre 2025 - ore  10:41

CALEMBOUR

4 Novembre 2025 - ore  10:34

Home // Capitanata // Falcon Strike 2025: a Foggia mille militari e cinquanta velivoli da 5 paesi per l’esercitazione NATO

FALCON STRIKE Falcon Strike 2025: a Foggia mille militari e cinquanta velivoli da 5 paesi per l’esercitazione NATO

L’esercitazione coinvolge equipaggi e mezzi provenienti da Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Grecia

Falcon Strike 2025 - ph Aeronautica Militare - Ministero della Difesa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
4 Novembre 2025
Capitanata // Capitanata-territorio //

Oltre mille militari e più di cinquanta velivoli appartenenti a cinque nazioni dell’Alleanza Atlantica sono impegnati fino al 14 novembre nella base aerea di Amendola, nel Foggiano, per l’esercitazione internazionale “Falcon Strike 2025”. L’attività, tra le più rilevanti del programma addestrativo dell’Aeronautica Militare italiana e della Difesa per quest’anno, ha l’obiettivo di consolidare la cooperazione e la prontezza operativa tra i paesi alleati.

L’esercitazione coinvolge equipaggi e mezzi provenienti da Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Grecia. Piloti, tecnici e unità di supporto opereranno fianco a fianco per accrescere la capacità di risposta, la resilienza e l’interoperabilità in scenari complessi, caratterizzati da contesti interforze e multinazionali.

Durante le missioni congiunte verranno impiegati velivoli di quarta e quinta generazione – tra cui F-35, Eurofighter, Tornado, Rafale e F-16 – integrati con assetti per il rifornimento in volo, la sorveglianza, il trasporto e il supporto tattico. Le attività interesseranno anche altre basi dell’Aeronautica Militare e includeranno la partecipazione di reparti aeronavali della Marina Militare italiana e della Royal Navy britannica.

Secondo quanto comunicato dal Ministero della Difesa, le operazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti e con particolare attenzione alla sicurezza del personale e della popolazione locale.
L’iniziativa rappresenta un passaggio chiave nel rafforzamento della capacità integrata di deterrenza e difesa dell’Alleanza Atlantica.

Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.it

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

