FOGGIA – Sarà Cristiano Ursini della sezione di Pescara a dirigere il match tra Foggia e Benevento, in programma domenica sera alle ore 20.30 allo stadio Pino Zaccheria per la tredicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C.

Il giovane fischietto abruzzese, 31 anni, originario di Loreto Aprutino (Pescara), è alla terza stagione nella Commissione Arbitri Nazionale di Serie C, dove si è già distinto per personalità e preparazione tecnica.

La designazione di Ursini arriva in un momento particolare per entrambe le squadre: il Foggia è alla ricerca di continuità dopo un avvio di stagione altalenante, mentre il Benevento punta a consolidare le proprie ambizioni di alta classifica.

Un precedente favorevole ai rossoneri

L’arbitro pescarese ha già incrociato il Foggia in questa stagione, in occasione dell’unica vittoria casalinga finora ottenuta dai rossoneri: il successo per 1-0 contro il Sorrento.

Un precedente che lascia ben sperare i tifosi dauni, desiderosi di ritrovare entusiasmo e risultati davanti al pubblico dello Zaccheria.

Ursini ha inoltre diretto un solo incontro del Benevento, nella passata stagione, durante il derby interno con la Turris, terminato con la vittoria per 2-1 dei giallorossi guidati allora da Auteri, grazie a una doppietta di Perlingieri. Quel match, tuttavia, non risulta più agli archivi ufficiali a seguito dell’esclusione della Turris dal campionato.

In entrambe le occasioni, il direttore di gara ha gestito incontri equilibrati con decisione e senza episodi controversi, guadagnandosi il rispetto di giocatori e allenatori.

La squadra arbitrale

Per la sfida di domenica, la CAN di Serie C ha completato la designazione con un team arbitrale tutto del Sud Italia.

Ad affiancare Ursini ci saranno gli assistenti Davide Gigliotti della sezione di Lamezia Terme e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Bruno Spina della sezione di Barletta.

L’operatore FVS (Fuorigioco Virtuale System) sarà invece Fabio Cantatore di Molfetta, a completare la squadra che curerà la direzione tecnica dell’incontro.

Le parole della vigilia

Né in casa Foggia né in casa Benevento si sottovaluta la difficoltà della gara.

I rossoneri, dopo una settimana di intenso lavoro allo Zaccheria, puntano a confermare i segnali di ripresa mostrati nell’ultimo turno, cercando soprattutto maggiore solidità difensiva e cinismo sotto porta.

Il Benevento di mister Auteri, dal canto suo, arriva da un periodo positivo e vuole consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, ma conosce bene le insidie delle trasferte in Capitanata, dove il calore del pubblico può incidere non poco sul ritmo del match.

Il clima sugli spalti si preannuncia elettrico ma corretto: entrambe le tifoserie condividono una lunga tradizione di sfide accese ma nel rispetto sportivo.

Ursini, un profilo in crescita

Cristiano Ursini, classe 1994, è considerato uno degli arbitri emergenti del panorama nazionale. Dopo un percorso lineare nelle categorie minori, ha esordito tra i professionisti nel 2022 e, in poco tempo, ha collezionato numerose direzioni in Serie C, mostrando grande equilibrio e personalità nella gestione del gioco.

Il suo stile di direzione è caratterizzato da un dialogo costante con i giocatori, un approccio deciso ma non autoritario e un buon posizionamento sul campo. Gli addetti ai lavori lo considerano un profilo promettente, candidato nei prossimi anni a entrare nei quadri della CAN B.

Foggia–Benevento non sarà soltanto una partita di cartello per il pubblico dello Zaccheria, ma anche un banco di prova per entrambe le squadre in un campionato equilibrato e competitivo. Per il Foggia, vincere significherebbe dare una svolta alla stagione e ritrovare fiducia; per il Benevento, invece, l’occasione è quella di confermarsi tra le pretendenti alla promozione diretta.

Tutti gli occhi, domenica sera, saranno anche sull’arbitro Ursini: chiamato a garantire una direzione serena, autorevole e all’altezza di un match di grande tradizione tra due piazze storiche del calcio meridionale.

