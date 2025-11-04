Foggia, omologata la spesa per la nuova velostazione rettifica e chiusura dei conti del progetto P.O.R. Puglia

Foggia. Il Comune di Foggia chiude ufficialmente la partita amministrativa e contabile relativa alla realizzazione della velostazione presso il Nodo Intermodale della stazione RFI, uno degli interventi finanziati nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse IV, Azione 4.4, dedicato alla mobilità sostenibile.

Con la determinazione dirigenziale n. 2143 del 3 novembre 2025, firmata dall’ingegnere Francesco Paolo Affatato, dirigente dell’Area 5 – SUAP, Patrimonio e Sicurezza, è stata omologata la spesa complessiva e approvata la rendicontazione finale dell’opera, con la relativa rettifica della precedente determinazione n. 2676 del 13 dicembre 2023.

Un progetto nato nel 2018

La genesi del progetto risale al 2018, quando la Giunta comunale approvò il piano esecutivo per l’interconnessione ciclabile tra il nodo intermodale e l’aeroporto “Gino Lisa”. Nello stesso anno, la Regione Puglia, attraverso la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, ammise a finanziamento il progetto “Realizzazione di una velostazione presso il Nodo Intermodale/Stazione R.F.I. Foggia” per un importo complessivo di 296.492,89 euro.

Dopo la sottoscrizione del disciplinare tra Regione e Comune (ottobre 2018), il procedimento portò alla gara d’appalto, aggiudicata definitivamente alla ditta EDIL SELL.A S.r.l. con un ribasso dell’1,11% sull’importo base. I lavori, consegnati a fine dicembre 2018, si conclusero regolarmente nell’aprile 2019, con il certificato di regolare esecuzione firmato pochi giorni dopo.

La rettifica e la chiusura dei conti

La recente determinazione recepisce le osservazioni della Regione Puglia e rettifica alcuni aspetti contabili legati alla rendicontazione delle spese finali. In particolare, sono state inserite le seguenti modifiche:

la liquidazione di 973,45 euro (IVA inclusa) per il saldo finale dei lavori all’impresa esecutrice;

la liquidazione parziale di 1.838,61 euro di incentivi al personale tecnico comunale;

la restituzione di 1.620,03 euro alla Regione Puglia, corrispondente agli incentivi non spettanti al dirigente responsabile del procedimento, in conformità con l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Tale esclusione, ricorda l’atto, deriva dal principio secondo cui le attività incentivate rientrano tra i compiti ordinari della dirigenza, già remunerati dalla retribuzione omnicomprensiva.

I numeri del consuntivo

Il quadro economico a consuntivo conferma l’importo complessivo di 296.492,89 euro, ma registra economie per 20.595,75 euro, dovute a risparmi nelle voci di spesa e negli imprevisti.

Le spese effettivamente sostenute ammontano a 275.897,14 euro, comprensive di lavori, servizi tecnici, progettazione e IVA.

Tra le principali voci del rendiconto figurano: lavori e oneri per la sicurezza: 171.140,76 euro; progettazione e studi: 17.292,80 euro; somme a disposizione dell’amministrazione: 38.288,61 euro; IVA: 49.174,97 euro.

Il provvedimento dispone inoltre la trasmissione agli uffici finanziari e alla segreteria generale per gli adempimenti contabili, e la pubblicazione sull’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, come previsto dalle norme sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013 e Legge 190/2012).